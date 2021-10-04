نجوى كرم تتألق باللون الوردي استهلمي إطلالتك في أكتوبر

عزيزتي المرأة كوني سبباً في نشر التوعية بمرض سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر واختاري اللون الوردي لإطلالاتك على غرار النجمات العرب اللواتي يتألقن باللون الوردي في أهم المناسبات الاجتماعية والحفلات الغنائية.

ويذكر أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، ويمثل اللون الوردي شعار هذه الحملة التوعوية فتقوم السيدات بارتدائه للتأكيد على دورهن المهم في دعم هذه الحملة.

وفي إطار حملة التوعية من سرطان الثدي التي نواكبها في شهراكتوبر نختاراليوم أجمل إطلالات النجمة اللبنانية "نجوى كرم" باللون الوردي من موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.

يعد اللون الوردي لون مرتبط بالنعومة والأنوثة، ويعتبر الوردي من الألوان المفضلة عند اشهر النجمات والفاشنيستات فهو يرز جمالهن وأنوثتهن.

شاهدي معنا هذه الاطلالات بالصور هنا واختاري معنا أجمل إطلالات النجمة اللبنانية مجوى كرم باللون الوردي!

كلمات أمل لمرضى سرطان الثدي

أدعية لمريض سرطان الثدي 2021

كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدي

رجيم سرطان الثدي 2021

أخطر أنواع سرطان الثدي