احتفلت الملكة رانيا العبدلله يوم أمس الإثنين الموافق 23 مايو بحفل حناء الآنسة رجوة خطيبة ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بحضور عدد من أميرات العائلة الملكية، وبالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميات الأردنيات وسيدات المجتمع الأردني ومحافظات الأردن وقراها وبواديها.

في هذا المقال سوف نستعرض وإياكم إطلالات الإعلاميات الأردنيات اللّواتي حرصن على التواجد في حفل حناء الآنسة رجوة خطيبة ولي العهد واختيارتهن الفاخرة من مصممات أردنيات يمتلكن موهبة مميزة بلمسات راقية وأصول شرقية تراثية.

إعلاميات أردنيات بإطلالات مميزة في حفل حناء رجوة خطيبة ولي العهد

الإعلامية الأردنية رندة كرادشة

ارتدت الإعلامية الأردنية رندة كرادشة في حفل حناء الآنسة رجوة يوم امس ثوب ملوكي باللون البنفسجي من دار أسماء بني عيسى.

الإعلامية الأردنية رندا عازر

تألقت الإعلامية الأردنية ومقدمة البرامج المتميزة رندا عازر في حفل حناء الآنسة رجوة بعباية باللون الأصفر مرسوم عليها وردة باللون الأسود مع حزام من نفس اللون من مصممة الأزياء زينب الكسواني.

الإعلامية الأردنية ميس النوباني

ارتدت الإعلامية الأردنية ميس النوباني في حفل حناء الآنسة رجوة يوم أمس ثوب مودرن باللون الازرق من دار أسماء بني عيسى.

الإعلامية الأردنية دانا ابو خضر

ارتدت الإعلامية الأردنية دانا ابو خضر في حفل حناء الآنسة رجوة يوم أمس ثوب مودرن باللون البرتقالي وجاء على الخصر حزام باللون البنفسجي مطرز من مصممة الأزياء الأردنية زينب الكسواني.

الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي

تألقت الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي في حفل حناء عباية تراثية من مجموعة المصممة الأردنية فنطزة ديزاين (funtazzadesigns) ويحمل اسم " عباية وادي موسى"

الإعلامية الأردنية إسراء طبيشات

ارتدت الإعلامية الأردنية إسراء طبيشات عباية باللون البيج مطرزة بخيوط باللون الفضي مع حزاء من نفس لون العباية وجاء أسفل العباية فستان قصير باللون الابيض من دار أسماء بني عيسى.

الإعلامية الأردنية نسرين أبو ديّة

تألقت مقدمة برنامج "مروحين مع نسرين" على راديو هلا نسرين أبو ديّة بعباية من مجموعة المصممة الأردنية فنطزة ديزاين (funtazzadesigns).