الفوائد العجيبة لعشبة إكليل الجبل...اكتشفيها الآن!

تعمل عشبة اكليل الجبل تنشيط الذاكرة عبر رائحته

إكليل الجبل نبات عطري، يُعرف أيضاً بـ "روزماري". تحمله شجيرة معمرة ودائمة الخضرة، تنمو في جنوب أوروبا على التلال الصخرية الجافة للمنطقة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط. وتعود نشأته إلى انكلترا، وتحديداً إلى القرن الرابع عشر.

تتعدّد الفوائد الطبية لإكليل الجبل، ولعلّ أبرزها:

_ تنشيط الذاكرة عبر رائحته.

_ منع تقلّصات الدورة الشهرية.

_ مقاومة الإلتهاب.

_ طرد الغازات.

_ محاربة الإكتئاب والمساعدة على الاسترخاء.

_ تنشيط الجهاز العصبي.

_ تقوية القلب.

_ إدرار البول.

_ تسكين ألم عرق النسا.

_ ويستعمل زيت أكليل الجبل كمرهم للروماتيزوم و"الإكزيما" والكدمات والجروح.

دراسات عالمية

1_ يشير باحثون أميركيون إلى دور إكليل الجبل في المساعدة على الهضم وإدرار الطمث وتسكين ألم الدورة الشهرية، بالإضافة إلى فوائده في تسكين الألم العضلي والعصبي لإحتوائه على مادة "روزماريسين" المنشِّطة والمسكِّنة.

2_ أقرّت "إدارة الغذاء والدواء الأميركية" استعمال إكليل الجبل لعلاج عسر الهضم ومنع الغازات وتحسين امتصاص الطعام وإزالة الحرقة وتحسين عمل الكبد والجهاز الهضمي والمرارة والإقلال من تكوين حصوات المرارة وحصوات الكلى والمثانة، عبر التقليل من إفراز "الأنزيم" المتصل بتكوين هذه الحصوات.

وصفات طبيعية من إكليل الجبل

لتنشيط الدورة الدموية: تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق إكليل الجبل إلى كوب من الماء المغلي، يُحرك بالملعقة، ويغطّى لمدة 10 دقائق. ثم، يصفى ويشرب بمعدل مرّتين في اليوم في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الفطور.

للتخفيف ألم الروماتيزوم والرضوض: يضاف 50 غراماً من مسحوق أوراق النبات إلى نصف لتر من الماء المغلي، وينقع لمدة 10 دقائق، ثم يضاف إلى ماء حوض الاستحمام للتخفيف من ألم المفاصل.

للمعان الشعر: يغلى مقدار 25 غراماً من إكليل الجبل. وحين يبرد، يغسل به الشعر بعد "الشامبو"، ليضفي بريقاً ولمعاناً عليه.

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