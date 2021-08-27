إليكِ أحدث صيحات التيشيرت هذا الصيف وأخرى تتنحى جانباً

بجانب مختلف القطع والتصاميم، يعد التيشيرت من القطع اللا غنى في أي موسم، وخاصة الصيف.

فمن الفضفاض إلى الكروب وغيره، دائما ما تتميز موضة التيشيرت بالتنوع، ولكن ليس كل الصيحات تظل على حالها، إذ كثيراً ما نشهد تصاميم تظهر لتطيح بأخرى، وفيما يلي نستعرض أحدث صيحات التيشيرت لهذا الصيف وأخرى تتنحى جانباً:

التصميم الفضفاض بدلاً من الاكتاف المبطنة

حظيت تصاميم التيشيرت ذات الأكتاف المبطنة أو المحشوة بشعبية خلال المواسم الماضية، ولكن هذا الصيف، تسيطر التصاميم الفضفاضة المريحة على الساحة، وخاصة ذات الأكتاف المنسدلة والاكمام الواسعة.

الجرافيك يتخطى التاي داي

على الرغم من ظهور صيحة التاي داي بقوة منذ بداية هذا العام، إلا أنه يتنحى جانباً في موضة التيشيرت هذا الصيف لصالح التصاميم الجرافيك وذات الرسومات.

البليسيه يستبدل الميش

ينتقل تصميم البليسيه من التنانير إلى التيشيرت هذا الصيف لإضفاء لمسة استثنائية تطيح بالتصاميم الميش.

المضلع يتفوق على الأطراف المجعدة

تظهر التصاميم المضلعة بقوة في أحدث صيحات التيشيرت وتستبدل تلك التصاميم ذات الأطراف المجعدة أو المكشكشة.

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