أفضل منتجات لأولئك الذين يعانون من الوردية

يسبب الاحمرار والالتهاب الناتج عن الإصابة بالوردية في الشعور بالخجل الشديد، وبالرغم من وجود علاجات معروفة لتقليل الأعراض والتحكم فيها، إلا أنها باهظة الثمن، وقد تحاول بعض النساء المصابات بالوردية في استخدام المكياج لإطلالة خالية من العيوب، ولكن عليهم توخي الحذر، حيث أن أولئك الذين يعانون من الوردية لديهم بشرة شديدة الحساسية ويؤدي استخدام منتجات المكياج الغير مناسبة في تفاقم الحالة.

وفيما يلي مجموعة من منتجات المكياج المناسبة لأولئك الذين يعانون من الوردية ومنها:

كريم تصحيح Bye Bye Redness من اي تي كوزماتيكس

يأتي هذا الكريم بثلاثة ألوان مختلفة من البيج، ويعمل على تغطية كاملة ويتميز باحتوائه على دقيق الشوفان الغروي الذي يهدئ البشرة ويقلل من الاحمرار والتهيج الناجم عن الوردية، كما يحتوي على زيت الأفوكادو الذي يرطب البشرة و مستخلصات الصبار التي تمنح البشرة إحساسًا رائعًا بالانتعاش، كما تعمل الببتيدات والكولاجين على تعزيز لون البشرة و يحتوي الكريم أيضًا على خصائص مضادة للشيخوخة.

كريم أساس Dermablend Professional Smooth Liquid Camo

إذا كنتِ تمتلكين بشرة حساسة وشديدة الجفاف، فإن هذا الكريم يعتبر مناسبًا ويمنحكِ تغطية كاملة ويغطي البقع الداكنة و فرط التصبغ وتفاوت لون البشرة والوردية.

فضلًا عن ذلك، يحتوي الفاونديشن على عامل حماية SPF 25 الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

برايمر Catrice Correct My Red Primer

يعمل هذا البرايمر على إخفاء الاحمرار والبقع الداكنة والتصبغ ويوفر قاعدة مهمة لتطبيق مكياج مثالي، ويتميز بتركيبة خفيفة الوزن تندمج بسهولة مع البشرة، ويعتبر هذا المستحضر برايمر خالٍ من الكحول ولا يحتوي على أي مكونات ضارة قد تؤدي إلى تفاقم الوردية.

كريم Make Up For Ever Step 1 Skin Equalizer

يعتبر هذا الكريم الخيار الأمثل للبشرة المعرضة للوردية، حيث يزيل البقع الداكنة والاحمرار وأي عيوب أخرى بسهولة، كما يعمل على ثبات الفاونديشن ويتم تطبيق بسهولة.

كريم Rosacea Care Zinco Cream – Tinted

تم تصميم هذا الكريم خصيصًا للبشرة الحساسة والمعرضة للوردي، وبفضل تركيبته المشبعة بأكسيد الزنك ومادة الميثيكون، فهو يوفر الحماية ضد أشعة الشمس والاشعة الفوق البنفسجية، كما يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة والجذور الحرة، ويعمل الزنك على تهدئة الجلد والالتهاب.

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