فوائد الزيوت المخمرة.. ولماذا توجد في منتجات العناية بالبشرة؟

يتم تقديم اتجاهات جديدة وغريبة في بعض الأحيان إلى عالم العناية بالبشرة، ويزداد ذلك، مع شغف المستهلكين لرؤية ما ستفعله الاكتشافات الجديدة لبشرتهم. من موسين الحلزون وشرائح الطماطم إلى سم النحل وحتى دمنا، سيحاول عشاق العناية بالبشرة بجدية أي شيء إذا اعتقدوا أنه سيكون له تأثير إيجابي على بشرتهم، وسيتخذون إجراءات أكثر صرامة إذا كان ذلك يقال أن لها خصائص مضادة للشيخوخة.

ومن بين أحدث صيحات العناية بالبشرة وأكبرها، يبدو أن الزيوت المخمرة هي الرائجة. ليس لدي فكرة عما يعني ذلك؟ أنت بالتأكيد لست وحدك. وفقًا لـ BC Good Food ، تعد الأطعمة المخمرة من أفضل الأنواع التي يمكنك تناولها بسبب بكتيريا البروبيوتيك والإنزيمات الصحية، وهي خصائص يقال إنها تفعل العجائب لميكروبيوم الأمعاء والجهاز الهضمي والجهاز المناعي. لذلك، باتباع نفس النهج، إذا كانت المنتجات المخمرة جيدة لدواخلك، فلماذا لا تجربها علي بشرتك الخارجية؟

إليك ما يمكن أن تفعله الزيوت المخمرة لبشرتك:

تشير المصادر إلى أن فوائد الزيوت المخمرة في العناية بالبشرة هائلة. وفقاً لخبيرة العناية بالبشرة جنيفر نورمان، "عندما يظهر علي ملصق المنتج" زيت مخمر "، فهذا يعني أن المنتج يحتوي على زيت خضع لعملية دقيقة متخصصة تم إدخاله في بيئة لاهوائية (بدون أكسجين).

وتعزز عملية التخمير بشكل أساسي المكونات الطبيعية الموجودة للمنتج وتجعلها أكثر فعالية بالإضافة إلى جعل المكونات أسهل وأسرع في الامتصاص. يقول الدكتور سيجال شاه، طبيب الأمراض الجلدية ومؤسس SmarterSkin Dermatology: "عملية التخمير تقسم المركبات المعقدة إلى مركبات بسيطة، مما يحتمل أن يسمح للجلد بامتصاص المكون بسهولة أكبر وبالتالي يصبح أكثر فعالية".

المنتجات التي تحتوى علي زيوت مخمرة

Orveda Visibly Brightening & Skin Perfecting Masque

يعتبر Orveda Visively Brightening & Skin Perfecting Masque خياراً مثالياً للغاية لأولئك المهتمين بتجربة الزيوت المخمرة، حيث يمزج هذا المنتج بين البريبايوتكس والإنزيمات البحرية وشاي كومبوتشا الأسود المخمر بيولوجياً، والذي يعد ببشرة مشرقة ومتوهجة مع تقليل المسام المرئية والخطوط الدقيقة. ويتوفر المنتج مقابل 299 دولاراً أميركياً.

Skin Actives Intensive Recovery Mask

يعد قناع Skin Actives Intensive Recovery Mask خيارًا ميسور التكلفة ومفضلاً، والذي يستخدم عشب البحر المخمر لتقليل الاحمرار وتهدئة تهيج الجلد. وأفضل جزء، أن تكلفته فقط 20 دولار.

في النهاية، إذا كان التخمير يمكن أن يحول العنب إلى شيء رائع مثل النبيذ، فقط تخيل ما يمكن أن يفعله لبشرتك.

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