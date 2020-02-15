9 عوامل لكشف مدى سعادة الشريكين!

واليوم، صدرت دراسة جديدة تعتمد على تحليل بيانات من 2،560 شخصًا قاموا باختبار رضا العلاقة ، واستخدم الباحثون طرقًا إحصائية متعددة لتحديد عوامل العلاقة التي تميز الأزواج السعداء عن الأزواج غير السعداء.

منذ العصور القديمة، كان من المفهوم أن سعادة العلاقة بين شخصين تعتمد على عدد من العوامل.

إليك أفضل 9 عوامل لرضا العلاقة بين الطرفين:

1: الدرجة التي يتم بها تلبية الاحتياجات العاطفية لكل شريك ، والتي تشمل الشعور بالحب والأمان والدعم ، والاستماع إلى الآخر.

2: وجود قيم مماثلة

3: الدرجة التي يعبر بها الشركاء عن تقديرهم لبعضهم البعض

4: ما إذا كان الشركاء لديهم حرية التعبير عن رغباتهم الجنسية وأوهامهم

5: وجود اهتمامات وأنشطة مشتركة

6: القدرة على التحدث بحرية وصراحة ، ومشاركة رأي متباين دون أن يسخر منك الشريك أو يرفضك.

7: مستوى الثقة بين الشركاء

8: درجة التوافق الفكري

9: القدرة على التواصل مع أقارب الشريك

"كل من هذه العوامل تلعب دورا هاما في الرضا عن العلاقة. ومع ذلك ، كشفت التحليلات الإحصائية أن الجوانب الأربعة الأولى كان لها أقوى تأثير.

يشرح الدكتور Jerabek، المتحصص بالاختبارات النفسية، أنه إذا كنت أنت وشريكك متشابهين فيما يتعلق بقيمك، وتلبيان الاحتياجات العاطفية لبعضكما البعض، قهذا يجعل العلاقة واضحة بينكما، وتكون قادرة على تحقيق التوازن من حيث الاختلافات الشخصية الخاصة بكما ، فأنت بالفعل في طريقك إلى علاقة سعيدة.

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