4 طرق تجعل شريكك يتحدث عن مشاعره

هناك بعض أنواع الرجال الخجولين أو المشغولين كثيرًا، لدرجة تجعلهم لا يعبّرون عن مشاعرهم، وهذا الأمر ربما يكون مزعجًا ولو قليلًا بالنسبة للصبيّة.

ولهذا إليكِ بعض النصائح لكي تجعليه يتحدث عن مشاعره تجاهكِ:

اظهري له مشاعر الامتنان

من المهم أن تقدّري ما يفعله الرجل من أجلكِ، حتى وإن لم يكن معبّرًا جيدًا عن مشاعره بالكلام، وهذا ربما يحفّزه على التحدث معكِ بطريقة مباشرة، كما تحبين.

وكلما فعل ذلك عليكِ إظهار المزيد من الامتنان، وأنّ هذه الأمور تسعدكِ.

اِكسري الخجل

يمكنكِ عمل ذلك بتجربة بعض الأمور المرحة مع بعضكما البعض، بخاصة في بداية العلاقة بينكما، وبذلك يمكنكِ كسر حاجز الخجل، وهو ما يشجع الرجل أكثر على الحديث بطريقة أكثر رومانسية كما ترغبين.

تحدّثي عن الأمور التي تهمه

الرجل المشغول أو الذي لا يتحدث بطريقة رومانسية بحاجة لأن تجذبي انتباهه، وأفضل شيء يمكنكِ عمله في هذه الحالة، هو أن تتحدثي عن أمور مثيرة للرجل، كالأمور التي يهتم بها بشكل عام، ستجدينه بدأ يسترسل في الحديث معكِ وينتبه أكثر، ومن هنا يبدأ الحوار جذاب بينكما.

كوني واضحة

من الممكن بكل بساطة أن تخبريه أنّ الكلام الرومانسي والتعبير عن المشاعر أمر يسعدكِ، أو ببعض التلميحات منكِ لشريك حياتكِ، فمن المهم أن تخبريه بطريقة واضحة بأسلوب ناعم.

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