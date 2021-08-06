إليك 4 أسباب لضرورة استخدام كريم اليدين

داك هي أكثر أجزاء الجسم التي يتم تجاهلها لأننا نهتم بوجهنا ولكننا ننسى أن أيدينا أيضًا بحاجة إلى الاهتمام . وآخر شيء عن العناية بالبشرة هو العناية باليدين وهذا لا ينبغي القيام به. لا يعني مجرد دهن غسول الجسم على ذراعيك أنك قد اهتممت بما يكفي بيديك.

ويساعد وضع كريم جيد لليدين على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش في تغذية يديك وإبقائها ناعمة ورطبة.

في الآونة الأخيرة، أصبحت النساء على دراية بالعناية باليدين ولماذا تعتبر كريمات اليد أداة مهمة، وإذا كنت لا تزال لا تعرف أهمية كريم اليد واستخدامه، فيجب عليكى قراءة هذا المقال حيث نوضح 4 أسباب لماذا يجب عليك استخدام كريم جيد لليدين.

الإهتمام الأيدي الجافة

إذا كنتِ ربة منزل، فمن المؤكد أنك تقومين باستخدم الكثير من الصابون والمنظفات. في حالة عدم معرفتك، فهذه الأشياء تجعل يديك جافة بمرور الوقت. أيضًا، في هذه الأيام، نستخدم الكثير من معقمات اليدين التي تهيج الجلد وتسبب الجفاف والحكة وأحيانًا الألم.

نظرًا لأن هذه آلية تنظيف إلزامية لا يمكن تخطيها، يمكنك تقليل الضرر عن طريق وضع كريم اليد عدة مرات في اليوم، ويجب أن يحتوى هذا الكريم على حمض الهيالورونيك وفيتامين سي لفوائدهما الرائعة للجلد.

يعالج التهاب الجلد

يمكن أن يؤدي استخدام المنظفات الكيميائية والصابون لغسل اليدين إلى حدوث تهيج قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الالتهاب، وستصبح بشرتك حمراء ومتقشرة وغير متساوية. إلى جانب ذلك، قد تصبح أيضًا حساسة للغاية وقد تواجه مشاكل جلدية أخرى.

ولهذا السبب عليكى بالاستمرار في استخدام كريم مرطب لليدين لإبقائها ناعمة ونضرة. هذا من شأنه أن يقلل من التهيج ويمنع الالتهاب.

منع الشيخوخة

لا تظهر الشيخوخة على وجهك فحسب، بل تظهر أيضاً على يديك. لابد أنك لاحظت التجاعيد والخطوط الدقيقة على يديك إذا لم تعتني بها بشكل صحيح. إذا كنت لا تريدين أن تبدو يديك متقدمتين في العمر، فعليك استخدام كريم لليدين.

أظافر صحية

بصرف النظر عن اليدين، يمكن أيضاً الاستفادة من أظافرك باستخدام كريم اليد. على وجه الخصوص، في موسم الرياح الموسمية حيث تنتشر العدوى البكتيرية والفطرية بشكل كبير، فإن استخدام كريم اليد والحفاظ على الأظافر نظيفة يضمن عدم حدوث عدوى بيديك.

ولهذا لا تتجاهلى أبدا إستخدام كريم يد مضاد للبكتيريا إذا كنت عرضة للإصابة بالتهابات الجلد.

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