تعرفي على فوائد وأضرار زيت النخيل

شهدت الفترة الأخيرة زيادة استهلاك زيت النخيل في جميع أنحاء العالم، حيث يشير البعض إلى فوائده الصحية العديدة، بينما يشير البعض الآخر إلى مخاطره على صحة القلب.

ويبدو أن زيادة الطلب على زيت النخيل ترجع إلى حظر الولايات المتحدة إضافة الدهون المتحولة إلى الطعام وتحول العديد من الشركات المصنعة إلى زيت النخيل، الذي يعتبر بديل غير مكلف.

فوائد زيت النخيل

يُستخدم زيت النخيل في الطهي نظرًا لارتفاع، مما يجعله مناسب لطهي الأطعمة في درجات حرارة عالية، من حيث النكهة، يعطي زيت النخيل الطعام نكهة أكثر دسمًا.

كما يعتبر زيت النخيل متعدد الاستخدامات، حيث يمكن معالجته وخلطه لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات الخصائص المختلفة.

ويحتوي زيت النخيل على نسبة عالية من فيتامين هـ وفيتامين ك والدهون الأحادية غير المشبعة.

اضرار زيت النخيل

ومع ذلك، فإن زيت النخيل وزيت نواة النخيل وزيت جوز الهند، وغيرها من الزيوت الاستوائية، اكتسبت سمعة سيئة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي ثبت ارتباطها منذ فترة طويلة بأمراض القلب.

وعلى الرغم من الفيتامينات التي يحتويها زيت النخيل، إلا أنه قد لا يكون صحيًا كما يعتقد العديد من الناس، حيث يمكن أن يشكل محتواه من الدهون المشبعة بعض المخاطر على وظائف القلب والأوعية الدموية.

وبالنظر إلى كل هذه المعلومات، يرى العديد من الخبراء أن المخاطر الصحية لزيت النخيل لا تُذكر، وأكدوا على أن الاعتدال هو المفتاح، فإذا كنتِ تستهلكين هذا الزيت كجزء من نظام غذائي متوازن ولا تفرطين في تناوله، فمن المستبعد أن تعاني من آثار جانبية.

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