حيل للتخلص من اصفرار الأسنان

مشكلة تغير لون الأسنان شائعة للغاية وتحدث بشكل تدريجي، وخاصة مع التقدم في العمر، وذلك نتيجة اختفاء طبقة المينا تدريجيًا والتي تحافظ على الأسنان بيضاء، مما يكشف عن الطبقة الصفراء اسفلها، ولكن لحسن الحظ يمكن التغلب على هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية:

غسل الاسنان بالفرشاة يوميًا

يلعب غسل الاسنان بالفرشاة يوميا دورا حيويا في الحفاظ على صحة الاسنان، فبالإضافة إلى الحماية من التسوس، يمكن لغسل الاسنان بالفرشاة مقاومة اثار الأطعمة التي تؤدي إلى اصفرار الاسنان.

معجون الاسنان

يمكن لاستخدام معجون أسنان يحتوي على بيكربونات الصودا وبيروكسيد الهيدروجين أن يساعد على مكافحة نمو البكتيريا ويمنع تكون البلاك على الاسنان وحماية المينا ومنع اصفرار الاسنان.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند فعال للغاية في محاربة نمو البكتيريا وتراكم البلاك في الفم، ويؤدي إلى تبييض الاسنان، ويمكنك الحصول على هذه النتائج بالمضمضة بملعقتين من زيت جوز الهند، لعدة دقائق قبل غسل فمك بالماء.

خل التفاح

يمكن أن يعمل خل التفاح المعجزات لأسنانك، ولكن يجب استخدامه بحذر وبكميات صغيرة، وكل ما عليك فعله هو مزج ملعقتين من خل التفاح مع الماء واستخدامه للمضمضة لمدة ثلاثين ثانية قبل بصقه وشطف الفم بالماء.

الفحم المنشط

الفحم المنشط فعال في إزالة البقع والأصباغ من أسنانك، ويمكنك استخدامه بعدة طرق، وأسهلها اختيار معجون أسنان يحتوي على الفحم النشط واستخدامه بانتظام.

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