إنه موسم القرنبيط ... تعرف على أهم فوائده الصحية

القرنبيط نوعاً من الخضار التي تنتمي لعائلة الخضار الصليبية، وهو غني بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى التي تجعل للقرنبيط فوائد صحية عديدة ومتنوعة وهومنخفض السُعرات الحراريّة.

ويُعدّ القرنبيط من المصادر الجيّدة لفيتامين ج، والفولات والألياف الغذائيّة، ويتميّز بعدم احتوائِه على الدهون أو الكوليسترول، بالإضافة إلى احتوائِه على كميّاتٍ قليلةٍ من الصوديوم، والكربوهيدرات.

عزيزي القارىء أكثروا من تناول القرنبيط فهو غني بالفوسفور والكالسيوم والكبريت والبوتاسيوم، واليود وفيتامين A.

فالقرنبيط دواء حقيقي لكثير من الحالات، فهو يساعد في حالات النقرس والروماتيزم وتشمع الكبد والاستسقاء والسمنة وارتفاع السكر في الدم والربو.

وكما أنه يحتوي على كميات جيدة من الفيتامين C مما يجعله مفيداً للمفاصل والأغشية المخاطية، وإن تناول عصيره الطازج يساهم بشكل فعال في القضاء على ديدان الأمعاء.

وهو أيضاً مدر للبول والطمث، وينقي الكبد ويعالج ويقي من الأورام غير الحميدة، وكما أنه مفيد جداً للشعر والأظافر.

قيمة القرنبيط الغذائية

27 سعر حراري.

2 غرام من البروتين.

0.3 غرام من الدهون.

5 غرام من الكربوهيدرات، بما في ذلك 2.1 غرام من الألياف و2 غرام من السكر.

24 ملغرام من الكالسيوم.

16 ملغرام من المغنيسيوم.

47 ملغرام من الفسفور.

320 ملغرام من البوتاسيوم.

51.6 ملغرام من فيتامين سي.

16.6 ميكروغرام من فيتامين ك.

0ز197 ميكروغرام من فيتامين ب6.

61 ميكروغرام من حمض الفوليك.

ويوفر كوب كامل من القرنبيط:

77% من الحصة اليومية من فيتامين سي.

20% من الحصة اليومية من فيتامين ك.

10% من الحصة اليومية من فيتامين ب 6 وحمض الفوليك.

وكما ويحتوي القرنبيط على كميات صغيرة من الثيامين والنياسين والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنغنيز.

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