ما هي إيجابيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا؟ ما هي سلبيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا؟ هل يجب أن تكون الجرعة الثالثة من اللقاح من نفس نوع الجرعتين الأوليين؟ لماذا تُعد الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن؟ مافائدة الجرعة التنشيطية للقاح كوفيد-١٩؟

الجرعة التنشيطية الثالثة هي التحصين وتعتبر وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة،من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة، وتعد الجرعة التنشيطية معززة لاستمرار المناعة في مستويات عالية لمواجهة عدوى الفيروس خاصةً مع وجود تحورات وطفرات الفيروسات المسببة لـ كوفيد 19.

وفي هذا المقال وبحسب ما جاء في موقع "وزارة الصحة" سوف نتحدث عن أهم إيجابيات وسلبيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، هل يجب أن تكون الجرعة الثالثة من اللقاح من نفس نوع الجرعتين الأوليين؟

إيجابيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة

إيجابيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة أنها تساعد من يعانون ضعف المناعة، وأن الأشخاص الذين يعانون ضعفا شديدا في جهاز المناعة بأن يحصلوا على جرعة ثالثة من اللقاح، باعتبارها جزءا من جدول التطعيم الأساسي ضد كوفيد-19.

إيجابيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة أنها قد تساعد في رفع المناعة بعد تراجعها، يبدو أن المناعة المتكونة باللقاحات تتراجع مع مرور الوقت؛ وأن الحماية التي يوفرها تلقي جرعتين من لقاحات "فايزر-بيونتك" و"أكسفورد-أسترازينيكا" تبدأ في التلاشي في غضون 6 أشهر، مما يشير إلى الحاجة لتلقي جرعات تنشيطية، أما بالنسبة للقاح أسترازينيكا انخفضت الفاعلية من 77% إلى 67% بعد 4 إلى 5 أشهر.

إيجابيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة تعمل على تحفيز المناعة ضد السلالات الجديدة خصوصاً مع ظهور سلالات جديدة من كورونا مثل "دلتا" و"مو".

هل يجب أن تكون الجرعة الثالثة من اللقاح من نفس نوع الجرعتين الأوليين؟

نعم، تتطابق الجرعات المعززة مع لقاحات "إم آر إن إيه" (mRNA) الأصلية التي تلقاها الأشخاص في وقت سابق من هذا العام. ويجب إعطاء هذه الجرعة اللاحقة بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية من اللقاح. وإذا لم تتمكن مطلقًا من العثور على جرعة مطابقة من اللقاح، فسيكون من الممكن الحصول على لقاح من نوع آخر.

سلبيات الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة

هناك مشكلة واحدة، وهي ترتبط بالدول وليس بالشخص الذي يتلقى اللقاح؛ إذ تخشى منظمة الصحة العالمية من أن بدء دول إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمواطنيها يؤدي إلى مفاقمة عدم العدالة في توزيع اللقاحات.

إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في الإحاطة الإعلامية بشأن جائحة كوفيد-19 في الرابع من أغسطس/آب الماضي، "رغم أن مئات الملايين من البشر ينتظرون الحصول على الجرعة الأولى، فإن بعض البلدان الغنية انتقلت إلى تقديم جرعات معززة".

ويضيف "حتى الآن، استُعمل أكثر من 4 مليارات جرعة لقاح في العالم. وأكثر من 80% من هذه الجرعات استأثرت به البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، حتى وإن كان سكان هذه البلدان يمثلون أقل من نصف سكان العالم".

وقال "أنا أتفهم اهتمام جميع الحكومات بحماية شعوبها من متحور دلتا، لكن لا يمكننا أن نقبل استمرار البلدان التي استخدمت معظم الإمدادات العالمية من اللقاحات في استخدام المزيد منها، بينما يظل أضعف الناس في العالم بلا حماية".

وقال أدهانوم إنه "في أواخر شهر مايو/أيار، دعوت إلى تقديم دعم عالمي للجهد الحثيث نحو تحقيق هدف سبتمبر/أيلول، من أجل تمكين كل بلد من تطعيم 10% على الأقل من سكانه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول (الحالي)".

وأضاف أن ذلك لم يتحقق، إذ مقابل استعمال البلدان المرتفعة الدخل -حتى تاريخ الإحاطة الإعلامية- نحو 100 جرعة لكل 100 شخص، لم تتمكن البلدان المنخفضة الدخل من استعمال أكثر من 1.5 جرعة لكل 100 شخص، وذلك بسبب نقص الإمدادات.

ودعا أدهانوم وقتها إلى وقف استخدام الجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر/أيلول على الأقل، لتمكين 10% على الأقل من سكان كل بلد من الحصول على التطعيم.

مافائدة الجرعة التنشيطية للقاح كوفيد-١٩؟

تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض من خلال العمل مع دفاع الجسم الطبيعي للحماية، فعند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث:

يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم.

ينتج الأجسام المضادة (بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض).

يتذكر المرض وكيفية مكافحه؛ لذلك فإن اللقاح هو وسيلة آمنة للجسم؛ بحيث ينتج استجابة مناعية دون التسبب في المرض.

عند الحصول على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح يتم استكمال التحصين ضد فيروس كورونا، وتستمر المناعة في مستويات عالية لمواجهة عدوى الفيروس.

بعد مرور الوقت فإن مناعة بعض اللقاحات تبدأ في النزول عن المستوى المثالي لمقاومة تلقي العدوى، وحسب بعض الدراسات فإن هذه المدة تكون ستة أشهر تقريبًا؛ لذلك فإن الجرعة المعززة أو المنشطة هي جرعة تمنع نزول المناعة إلى مستويات متدنية قد تكون ليست كافية لمواجهة الإصابة بعدوى الفيروس، خاصةً مع وجود تحورات وطفرات الفيروسات المسببة لـ كوفيد 19؛ حيث إن فعالية الجرعة التنشيطية للقاح كورونا ومأمونيتها مثبتة وتم اعتمادها للأشخاص من عمر ١٨ عام

لماذا تُعد الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن؟

فرص تضررهم بالإصابة أعلى

نزول المناعة لديهم أعلى

وتعتبر الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية مشابهة للأعراض الجانبية الشائع حدوثها لبقية الجرعات مثل:

آلام بالعضلات والشعور بالتوعك.

ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

الشعور بالتعب والصداع.

الألم في موضع الحقن.

كيف نحمي أنفسنا من "فيروس كورونا"؟

تعرف على الفيروس الغامض الجديد " الكورونا"