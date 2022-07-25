إيميه الصياح تتألق بفستان أحمر من توقيع المبدع جورج حبيقة

أطلت الإعلامية والممثلة إيميه الصياح مقدمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان ٢٠٢٢ على شاشة الإم تي في اللبنانية، والتي تعتبر من أجمل وجوه العالم العربي التي عرفت بأزيائها الساحرة وإطلالتها الرائعة متألقة بفستان باللون الأحمر الأنيق من توقيع المبدع جورج حبيقة وقد كان الفستان الأحمر إطلالتها الثانية.

تفاصيل إطلالة إيميه صياح الأولى

أطلت الإعلامية والممثلة إيميه الصياح بفستان ضيق وطويل باللون الفضي المزخرف بالأحجار وأكمام طويلة على شكل كاب، مع صندل من نفس لون الفستان، وأكملت أناقتها بتسريحة ناعمة حيث تركت شعرها من الخلف منسدل على كتفيها، مع مكياج مناسب للإطلالة.

تفاصيل إطلالة إيميه صياح الثانية

وتألقت إيميه صياح بفستان باللون الأحمر طويل مع فتحة ناعمة، وجاء ستايل الفستان ملوكي مكشوف عند منطقة الخصر والظهر، واعتمدت مكياج ترابي يتناسق مع إطلالتها الساحرة، وأكملت أناقتها بارتداء صندل باللون الأحمر ومجوهرات مناسبة لستايل الفستان.

وأعلنت إيميه خلال الحفل عن الفائزة في المسابقة وكان التتويج من نصيب "​ياسمينا زيتون" بينما حلت كل من من ​مايا أبو الحسن​ وصيفة أولى،​ جاستينا راشد​ وصيفة ثانية، ​لارا هراوي​ وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة، كما نالت كريستينا نخلة لقب miss confidence.

من هي إيميه الصياح؟

إيميه إبراهيم الصّياح هي إعلامية وممثلة لبنانية، ولدث في عائلة صحافية بامتياز، وجدها خليل الصيّاح أول من أدخل الكتب إلى المدينة، ووالدها إبراهيم الصّياح صحافي مخضرم وصاحب الفضل الأكبر في عشق الإبنة لمهنة الصحافة وتجذرها فيها.

تعتبر إيميه الإبنة الوسطى لإبراهيم وجاكلين شقيقتها ريتا وشقيقها إيلي، وهي حائزة على شهادة دراسات عليا في الإعلام، ولشهادة في فنون التواصل في جامعة الـ LAU، انخرطت الصّياح في مجال الصحافة التي يجري في دمعها وتعتبرها نمط حياة وليس فقط مجرد مهنة في سن مبكرة مع والدها بحيث بدأت تراسل الصحف منذ عمر 12 سنة.



في عام 2009 دخلت مجال الإعلام المرئي مع إعادة افتتاح محطة الـ MTV اللبنانية واستمرت فيها حتى شهر كانون الأول من العام 2013. قدمت إيميه خلال تلك السنوات العديد من الحلقات الخاصة والمهرجانات، كذلك كانت تتناوب على تقديم نشرة الأحوال الجوية إضافة إلى تقديمها برنامج @MTV الشبابي برفقة مجموعة من زملائها.



لمعت ابنة الصّياح في أول دور تمثيلي لها عبر مسلسل "وأشرقت الشمس"، وحققت نجاحاً باهراً. هذا المسلسل كان نقطة تحول في حياتها إذ أدت شخصية "جلنار" إلى جانب كبار نجوم الدراما اللبنانية رولا حمادة ويوسف الخال وغسان صليبا، واستطاعت أن تثبت نفسها فلم تحرق بوهجهم، بل استطاعت من خلال صدق آدائها وعفويتها أن ترسخ في العقول وتثبت أن بذور نجمة درامية يلوح في الأفق.



في عام 2014 كان يوماً تاريخياً في حياتها المهنية الإعلامية، إذ قدمت أولى حلقات البث المباشر من برنامج المواهب الأشهر The Voice عبر شاشة MBC واستطاعت بسرعة أن تخطف الأضواء وتلفت الجميع إلى موهبتها وثقتها بنفسها وحضورها وجهوزيتها على المسرح.

شيرين عبدالوهاب... أزياء أنيقة تخطف الأنظار

كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022