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كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022

منشور 21 تمّوز / يوليو 2022 - 08:30
كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022
كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022

خطفت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس الأضواء في مهرجان عمان السينمائي 2022 بدورته الثالثة، حيث حضرت كارمن بكامل أناقتها مرتدية فستاناً طويلاً باللون الفضي والذهبي المموج من noorazhari_by_caramel، وجاء على أكمام الفستان ريش باللون البيج.

وأكملت كارمن إطلالتها بإكسسوارات ذهبية اللون، وحقيبة باللون الذهبي، واعتمدت مكياج قوي واستعملت الظلال الذهبية الناعمة مع الآيلاينر فوق عينيها، وانتقت أحمر شفاه مناسب للون الفستان، وبدت في المهرجان جذابة وأصغر من عمرها بسنوات. 

كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022

مهرجان عمان السينمائي 2022

افتتح مهرجان عمّان السينمائي الدولي أعماله في دورته الثالثة بين 20 و27 تمّوز الحالي برعاية سمو الأميرة ريم علي وحضور سمو الأمير علي بن الحسين، 

ويتضمن مهرجان عمان السينمائي 2022 عروض أفلام ستقام في دور سينما السيارات في منطقة العبدلي والتي أقيمت خصيصاً للمهرجان، إضافة للمسرح المكشوف في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وتاج سينما.

كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022

ويبلغ عدد الأفلام التي سيتم عرضها في الفعالية 49 فيلماً ذات إنتاج مشترك بين 29 دولة، بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، وتتنوع الأفلام السينمائية، ما بين الأفلام الروائية الوثائقية الطويلة العربية والأجنبية والأفلام العربية القصيرة.

كارمن لبس بإطلالة لامعة في مهرجان عمان السينمائي 2022

إلى جانب برنامج العروض، ينظم المهرجان في العبدلي "أيام عمان لصناع الأفلام" حيث سيتم استضافة ندوات وورش عمل ومحادثات تتعلق بصناعة الأفلام مع مخرجين ومحترفي أفلام، وتشتمل الموضوعات على أهمية الإنتاجات المشتركة، وقضايا بيئية، والسرد القصصي، إضافةً إلى سلسلة من النقاشات حول التحديات التي يواجهها صُنّاع الأفلام أصحاب الأعمال الأولى.

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