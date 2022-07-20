شيرين عبدالوهاب... أزياء أنيقة تخطف الأنظار

استطاعت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أن تلفت انتباه متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بأزيائها الأنيقة الخاطفة للأنظار،وفي هذا الألبوم ستشاهدين معنا مجموعة من أجمل إطلالات شيرين عبدالوهاب والتي تنوعت ما بين إطلالات عملية تناسبك في الاجتماعات الرسمية وإطلالات كاجوال، وأيضاً إطلالات للمناسبات الرسمية.

شيرين عبدالوهاب تهاجم طليقها حسام حبيب

هاجمت الفنانة شيرين عبدالوهاب طليقها المطرب حسام حبيب قائلة: "في كل شغل ناجح ليا كان بينكد عليا ولو روحت عملت إعلان ناجح في نفس اليوم يتنكد عليا وإني أكون تريند في البلد وفي البيت متنكد عليا"، لتقاطعها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "بس أنتوا كنتوا المفروض مطلقين في الوقت دا يا شيرين".

وتابعت شيرين: "إحنا طلقنا لما قصيت شعري اطلقنا طلاق بائن وبعد ما هديت من الكارثة اللي حصلت، حسيت إني مش قادرة استغنى عليه وبحبه وليه مدلهوش فرصة تانية ولية كل اتنين بيسيبوا بعض بيبقى في فجر في الخصومة ليه ميبقاش في رحمة وندي بعض فرصة تانية".

وأوضحت: "الجواز علاقة مقدسة جدًا ولازم نشتغل عليها وكنت بحبه وفاكراه أبني مش جوزي بس واهتميت بيه وعملت استديو عشان شغلي أنا وهو يتعمل فيه واشتريت له كل الأغاني اللي عجبته بشيكات باسمي عشان أضمن له أن الأغاني متروحش منه".

وأضافت أنها تعرضت للتنمر من قبل طليقها بعد زيادة وزنها، قائلة: "لقيته بيتهمني اني تخنت وبقيت شبه أمي وأنه عايز واحدة يتباهي بيها قدام الناس، تبقى حلوة ورفيعة، غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها"، موضحة: "لما اتنيلت اطلقت رجعته وقلت أديله فرصة تاني بشروط إن هيبقى في بيت غير بيتي وإن بناتي مش هيتعرضوا لأي مشاكل نفسية وأن حياتنا تبقى لوحدنا ويرجع يشتغل".

وأردفت: "بيتي كبير وحسام من قبل ما نتجوز وكان بيجي يزورنا كتير في بيتي وعندي تحت ستديو بنخلص فيه شغلنا، كان بيتردد علي البيت عشان الشغل وكنت بحاول أأهل البنات أنه لسه موجود وبيخلي باله مننا ولحد ما كانت الوعود تتلاشي والمشاكل ترجع تاني، وقلة الأدب ترجع تاني من غير سبب، وأنا عندي مشكلة في شخصيتي إني لو وصلت لحد معين ممكن أأذي نفسي ودكتوري الخاص نصحه إنه يسيبني لما اتعصب أو يمشي ويسيبني ولكن كل مشكلة تحصل بينا يفضل قدامي يحرق أعصابي لحد ما أمسك المكنة وأحلق شعري".

وقارنت شيرين بين مستواها ومستوى حسام، قائلة: "أنا كنت فوق أوي ومازالت وهو كان تحت ومعرفش يطلعلي فوق وحاول ينزلني ودا تحليلي لما حدث بينا"، موضحة: "أسفة للي عملته في نفسي وبناتي وفي الجمهور وبعتذر لجمهوري اللي كان مطلع على كل حاجة وطالعة بقولهم كلام ملهوش علاقة بالواقع، وطلعت غنيت عشان بناتي ميتعقدوش ولو كنت استخبيت كان بناتي جالهم عقدة مدى الحياه وحسستهم إنه نيولوك".

وكشفت أنها عندما سمحت له بالعودة كان ضمن شروط، قائلة: "لما رجعنا لبعض بالشروط اللي متنفذتش رجعت بناتي يشوفوا الخناقات تاني لتدخله في كل شيء وهو كان فاضي تماما وكرهني في بناتي وحاولنا نرجع لبعض مش رجعنا لبعض، وقالوا إن حسام كتف شيرين وحلق لها شعرها، وقلت في مداخلة هاتفية إني لسه بحبه عشان أرحمه من الناس، وهو اللي حلق لي شعري أومال أبويا؟!، هو اللي وصلني لكده والإنسان اللي يوصلك لكده يبقى هو اللي عمل كده، وكانت فضيحة عامة لأننا كنا في فندق كبير، ووصلني للحالة دي وحاولنا نرجع لبعض".

من هي شيرين عبد الوهاب؟

شيرين عبد الوهاب هي ممثلة ومغنية مصرية، وُلدَت في 8 تشرين الأول 1980 في القاهرة نشأتها في حي بسيط ومتواضع، وفي عام 2002 أصدرت عدداً من الأغاني بالاشتراك مع مطربين مصريين، وشاركت أيضاً بالتمثيل في فيلم مصري ولاحقاً أدت دور البطولة في مسلسل مصري،وعندها الكثير من الأغاني الفردية والألبومات.

بدأت شيرين الغناء حين كانت في المدرسة الابتدائية، ولجمال صوتها وحُسن أدائها كانت تحيي بعض الأفراح لأهل حيها وأقاربها وهي لا تزال في سن 13 من عمرها، وقد تمّ اكتشاف موهبتها في الغناء من قبل أستاذها في الموسيقى الذي استطاع أن يُقنع والدَي شيرين أن يضمّوا ابنتهم إلى دار الأوبرا المصرية.

قابلت شيرين في دار الأوبرا العديد من المُلحّنين والموسيقيين المصريين، وجرى قبولها في جَوقة دار الأوبرا حيث استمرت بالغناء مع هذه الجَوقة من عمر التاسعة وحتى الثانية عشرة.

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