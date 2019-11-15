ابتعدي عن هذه الأبراج.. الأكثر خيانة!

تهتم البنات في فترة المراهقة بمعرفة الأبراج وصفاتها، وبالأخص عند شعورهن بالحب؛ فقد تبحث عن الأبراج المناسبة لها، وعن صفاتها، وتبدأ في غزل الأحلام بعد قراءة صفات من تحب من خلال البرج الخاص به.

وقالت خبيرة الأبراج منى أحمد في هذا الصدد، أن هناك بعض الأبراج على البنات في مرحلة المراهقة أن تتجنب الارتباط بهم، لأنها أبراج معروفة بالخداع، والخيانة.

أبراج معروفة بالخيانة

وتابعت خبيرة الأبراج، أن مواليد برج القوس، هو من أكثر الأبراج التي تتهم بتعدد العلاقات العاطفية، وذلك لأنه يشعر بالملل سريعاً، لذا ابتعدي عن الارتباط بمواليد هذا البرج.

ومن أبرز عيوب برج القوس، أنه لا يشعر بالراحة في العلاقات طويلة الأمد، وأشارت منى أحمد، أن برج القوس يشعر بالراحة الشديدة في العلاقات العابرة، ولكنه حينما يرتبط بعلاقة جدية؛ فإنه يشعر بالمسئولية تجاه الفتاة التي ارتبط بها، ولكن هذا الأمر لن يمنع من تقييد حريته، وعدم خيانتها.

ونوهت منى أحمد، إلى أن برج القوس أيضاً يكره التقيد بالقواعد والقوانين، وإذا شعر بأن علاقته العاطفية قامت بتقييد حريته؛ فيمكن أن يلجأ للخيانة لكي يجعل حبيته تنفصل عنه، ويشعر بالحرية مرة أخرى.

وأكدت منى أحمد أنه على البنات في فترة المراهقة، أن تتجنب الارتباط بمواليد برج العذراء، والجوزاء؛ حيث أنهما من الأبراج المتقلبة.

وتابعت، أن الارتباط بشخص من مواليد برج الجوزاء، يمكن أن يجعل العلاقة العاطفية محفوفة بالمخاطر؛ حيث إن شخصية الجوزاء هي شخصية ازدواجية؛ حيث إنها لها جانبين: الجانب السيئ، الجانب الجيد، وعلى الرغم من أن مواليد هذا البرج يعشق تعدد علاقاته العاطفية، إلا أنه لا يمكنك الحصول على دليل، وذلك لأنه ماهر في إخفاء أثر خيانته.

وبالنسبة لبرج العذراء، حينما يمر بمشاكل في علاقته العاطفية يهرب منها بالخيانة، وذلك لأنه باستمرار يظن بأنه يستحق الأفضل، وبالتالي عليه أن يحصل على ما يستحق.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

ما هي عيوب وسلبيات برج العقرب؟