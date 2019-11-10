ما هي عيوب وسلبيات برج العقرب ؟

يعتبر برج الثور هو البرجَ المُعاكس لبرج العقرب، وحجر الحظ للأشخاص مواليد هذا البرج هو حجر أوبال، وطبيعتهم التي تطغى عليهم هي الثباتُ والعقلانية؛ لأنّ استقطاب برج العقرب استقطابٌ سلبي. ينقسم مواليد برج العقرب إلى خمسِ شخصياتٍ مختلفة؛ فالبعض منهم ضُعفاء الشخصية، ويَنقادون بسهولة من قبل الآخرين، وبعضهم لديه شخصيةٌ ممزوجةٌ بين القوة والضعف، وللبعض الآخر شخصيةٌ قويةٌ جداً لدرجة التّسلط، وهناك البعض منهم أصحابُ شخصية عُنفوانية جداً، والبعض لديه شخصيةٌ تحمل من كل هذه الطِبائع، وهي الأجمل على الإطلاق، رغم تقلّبها.

ومن أهم العيوب والسلبيات التي تواجه أصحاب برج العقرب:

1- الميل إلى الإدمان عند ممارسة الكثير من الأمور.

2- الغموض، حيث يعتبر برج العقرب من أكثر الأبراج غموضاً، كما أن أصحاب هذا البرج يواجهون صعوبة كبيرة في التصريح بمشاعرهم للطرف الآخر في العلاقة العاطفية، وأيضاً من الصعب معرفة ما يفكر فيه اصحاب برج العقرب، فهم لا يبوحون بمشاعرهم لأيٍ كان، ولا يتحدثون عن خصوصياتهم أمام أي شخص، إلا أمام الأشخاص المقربين منهم.

3- يعتبر الغضب الشديد من أبرز المساوئ لأصحاب برج العقرب، كما أن من عيوبهم أنهم يحملون الضغينة للناس في قلوبهم لفترة طويلة، ومن الصعب عليهم أن يسامحوا بسهولة.

4- أصحاب برج العقرب من عيوبهم الحسد والغيرة، فأصحاب برج العقرب يستمرون بالتفكير في الأشياء التي لا يمتلكونها، الأمر الذي يجعلهم يفقدون المتعة في الاستمتاع في الأشياء التي يمتلكونها، وهذه الأمور تشمل الأشياء المادية والمعنوية، كما أن صفة الغيرة تجعل أصحابها يشعرون بعدم الرضا دائماً.

5- الشكوك الدائم بالآخرين، فمن الصعب على برج العقرب منح الثقة لأي شخص، كما أن هذا الشك الدائم بالآخرين يجعل صاحبه في شعور بالقلق المستمر، الأمر الذي يسبب له إزعاجاً في معظم الأوقات.

6- القسوة، والعناد، واللجوء إلى أسلوب الانتقام في تصفية الحسابات، وذلك للتخلص من الغضب الذي يشعر به، الأمر الذي يؤثر عليه بشكل سلبي، وفي بعض الأوقات قد يميل أصحاب برج العقرب إلى مقاطعة من يكرههم بدلاً من الانتقام منهم، وذلك تجنباً للوقوع في أية مشاكل.

7- ثبات الرأي، فأصحاب برح العقرب لا يغيرون آراءهم مهما رأوا من شواهد وأمور تستدعي تغيير هذا الرأي، وهذا الأمر يعتبر شكلاً من أشكال التكبر، مما يجعل الآخرين يشعرون بالنفور منهم.

8- عدم القدرة على نسيان من أساء إليهم، وذلك لأن أصحاب برج العقرب يحافظون دوماً على أصدقائهم، ولديهم حرص كبير على مشاعر الآخرين، الأمر الذي يجعل أصحاب برج العقرب يتوقعون المعاملة بالمثل.

9- عدم الاهتمام لمشاعر الآخرين عندما يتعلق الأمر برغبات أصحاب برج العقرب، كما أن أصحاب برج العقرب لديهم الرغبة في السيطرة على الآخرين، ففي بعض الأحيان قد يلجأون إلى إجبار الناس على فعل أمور معينة على الرغم من عدم اقتناع هؤلاء الناس بها.

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