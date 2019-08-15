ابتكار لاصقة إلكترونية تسكن آلام الدورة الشهرية

تعاني السيدات من الألم والتقلصات كل شهر خلال فترة الحيض، وتلجأن للمسكنات والعلاجات التي لا تنجح في معظم الأحيان في تخفيف الآلام المزعجة، ولكن الآن ابتكر مجموعة باحثين بريطانيين لاصقة إلكترونية تولد ألف نبضة مسكنة للألم في الثانية الواحدة، لتخفيف آلام الحيض.

في دراسة أجرتها هيئة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، وجد باحثو جامعة "بيرمنغهام" أن ارتداء اللاصقة الرقيقة على مدار الساعة خلال الدورة الشهرية، يخفض مستويات الألم بأكثر من 70%.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث آلام الدورة الشهرية بسبب تقلص واسترخاء عضلات الرحم لتحفيز بطانة الرحم على الانفصال، وهي عملية تحدث كل شهر.

وإذا انقبض الرحم بقوة، تضغط تلك العملية على الأوعية الدموية القريبة، ما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم والأكسجين مؤقتًا عن الرحم، ما يؤدي لإفراز مواد كيميائية تسبب الألم.

ومن شأن بعض الأمراض مثل التهاب بطانة الرحم أن تؤجج من آلام الدورة الشهرية، حتى تصبح لا تحتمل.

ويأمل الباحثون البريطانيون أن تساعد اللاصقة الدائرية، والتي تعرف باسم "آلاي" Allay على تخفيف الألم.

وتستخدم اللاصقة لمدة 24 ساعة يوميًا لمدة 5 أيام، قبل أن تحتاج للشحن، ومن ثم يمكن استخدامها مرة أخرى، وعند تشغيلها، يمر تيار كهربائي صغير من خلال حلقة سلكية مدمجة داخلها، مما يولد مجالًا مغناطيسيًا يمر خلال البطن.

وكشف الباحثون أن النبض المغناطيسي يحفز الخلايا على إفراز السوائل الزائدة، مما يقلل من الانتفاخ والألم والتورم المرتبط بعسر الطمث.

أظهرت الأبحاث التي أجرتها الشركة المصنعة، أن اللاصقة فعالة وتخفض مستويات الألم بنسبة 31 % في اليوم الأول من الدورة الشهرية وبنسبة 63 % في اليوم الخامس.

وقال الدكتور "إلياس كوفور: "تبدو هذه الرقعة جذابة، لأنها خالية من أي آثار جانبية هرمونية، ولكن يجب إجراء مزيد من التجارب السريرية لتقييم سلامتها وفعاليتها".



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