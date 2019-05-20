ابتكار مكمل غذائي يساعد في تخفيف الانتفاخ

ابتكرت باحثة بريطانية مكملًا غذائيًا قادرًا على تخفيف الانتفاخ الناجم عن الإفراط في الأكل والشرب.

تمكنت الدكتورة "ميريام فيرير"، من شركة "فيوتشر يو" التي تتخذ من كامبريدج مقرًا لها، من تطوير مكملًا غذائيًا ثوريًا من شأنه تخفيف الانتفاخ المزعج الذي يسببه الإفراط في الأكل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يتكون المكمل الغذائي المسمى "بروبيو-8+"، من مزيج من 8 أنواع بكتيرية تقضي على الغازات المنبعثة من الفاكهة والخضار والمشروبات الغازية والجعة.

وشرحت الدكتورة "ميريام": "يتعاطى الناس المنتجات المضادة للانتفاخ لبضعة أيام ثم يتوقفون عندما لا يرون فائدة، فالبكتيريا تستغرق حوالي 4 أسابيع قبل أن تظهر نتائجها".

وتابعت: "هناك أدلة تشير إلى أن المزج بين أنواع البكتيريا المختلفة يؤدي لفعالية أعلى، وهكذا ابتكرنا بروبيو".

تم اختبار المكمل الغذائي الجديد من خلال دراسة استمرت 6 أسابيع، والتي تعتبر واحدة من حفنة قليلة من المشاريع البحثية التي تحقق في الانتفاخ.

وشملت الدراسة 44 من المتطوعين الاصحاء بعمر 21 عامًا فما فوق، والذين يشكون من مشكلات مؤقتة في البطن.

وبعد تعاطي الدواء الذي طُور بمساعدة البحوث السويسرية والهولندية، اختبر جميع المشاركين انخفاض في حدة الأعراض في نهاية التجربة التي استمرت 6 أسابيع.

ولا يزال العمل مستمر حتى الآن على دراسة وفهم طريقة تخلص التركيبة البكتيرية من مسببات تراكم الغازات في الجهاز الهضمي والانتفاخ.

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