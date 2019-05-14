7 نصائح للعناية بالبشرة في شهر رمضان 

يتعرّض الجسم إلى العديد من التغيّرات على الصعيد الجسديّ والنفسيّ في شهر رمضان المبارك، والتي قد تكون إيجابيّةً أو سلبيّة بحسب طريقة التعامل معها، ومن أهمّ التغيّرات التي تلاحظ التغيّرات التي تطرأ على البشرة والتي قد تصبح أكثر شحوباً وجفافاً وتفتقر إلى النضارة.

وفي هذا المقال نقدّم لكم مجموعة من النصائح التي من شأنها الحفاظ على البشرة خلال شهر رمضان المبارك:

1- ترطيب البشرة:

حيث يعدّ جفاف البشرة من أكثر المشاكل التي تصيب البشرة خلال فترة الصيام، وذلك بسبب عدم شرب السوائل أو الماء خلال النهار، فتصبح البشرة مقشّرة وخشنة ومحمّرة، لذلك يجب ترطيبها من خلال الحرص على شرب الماء والعصائر على الإفطار والسحور وما بينهما، هذا بالإضافة إلى استخدام أقنعة الترطيب الطبيعية.

2- تنظيف وتطهير البشرة:

قد يؤدّي تغيير النظام الغذائيّ المفاجئ في شهر رمضان إلى ظهور البثور والحبوب على البشرة، وقد تتهيّج من أبسط الأمور، لذلك يجب الحرص على تنظيفها بشكل دائم باستخدام المنتجات المناسبة لنوع البشرة والتي لا تسبّب لها التحسس ويفضّل استخدام المواد التي تحتوي على حمض الجليكوليك من قبل الأشخاص الذين يمتلكون البشرة العادية، أمّا بالنسبة للبشرة الجافّة فيفضّل استخدام المواد التي تحتوي على حمض الساليسيك، كما ومن الممكن استخدام الأقنعة الطبيعية.

3- التخلص من الخلايا الميتة:

وذلك من خلال الحرص على تقشير البشرة بشكل لطيف، ومن الأفضل أن يكون التقشير بشكلٍ يوميٍ، وذلك إمّا باستخدام المقشرات التجاريّة، أو الطبيعيّة، وذلك عن طريق مزج كميات متساوية من السكر الأبيض وزيت الزيتون، وفرك البشرة بها بحركات دائريّة.

4- الوقاية من أشعة الشمس:

حيث يجب تطبيق كريم الشمس بشكل يومي، حتّى وإن كان الجوّ بارداً، للحماية من المضارّ التي قد تلحقها الأشعة فوق البنفسجية بالبشرة، مثل إظهار البقع والتصبغات عليها، هذا بالإضافة إلى التسريع من ظهور التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ، وذلك لإنها تقوم بالقضاء على طبقة الكولاجين الموجودة في الطبقات الداخلية للجلد.

5- اتباع نظام غذائي متوازن:

فكل ما يدخل إلى الجسم ينعكس على البشرة والوجه، لذلك يجب اختيار طعام الإفطار والسحور بطريقةٍ ذكيّة، مع الإكثار من تناول الخضار والفواكه بالإضافة إلى العصائر الطبيعية والماء، والتقليل من تناول الحلويات والمكسرات أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

6- ممارسة الرياضة:

التي من شأنها أن تكسب الجسم القوة والحيوية والطاقة التي تنعكس على مظهر البشرة وصحتها، هذا بالإضافة إلى أن الرياضة تحفز من عملية تخلص الجسم من السموم والاوساخ فيه عن طريق التعرق.

7- الراحة:

ذلك من خلال أخذ قسط كاف من النوم بشكل يومي، وذلك للوقاية من ظهور الهالات السوداء أو انتفاخ المناطق المحيطة بالعين، والرؤوس أو السواء وغيرها.

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