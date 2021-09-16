ابحث عن عمل من المنزل، ما هي الخطوات الواجبة علي؟

إذا أيقنتي بقدراتك ومهاراتك التي تمتلكينها فقد خطوتي أولى خطوات النجاح في حياتك العملية! قد تتساءلي؛ كيف حققتُ أولى خطوات النجاح عملياً وأنا لا زلتُ أعاني من مشاكل البحث عن عمل منذ سنوات؟

من هنا تأتي البداية .. حيث يمكنك تسخير أي خبرة لديكِ أو أي مهارة تمتلكينها لتفتح لكِ أبواب العمل وأنت مسترخية على أريكتك ولكن يجب أن تثقي بنفسك أولاً ومن ثَمّ بما لديكِ.

أولاً، اكتشفي نفسك وعرّفي عنها

قبل أن تنشئي السيرة الذاتية الخاصة بك بطريقة رسمية، قومي بكتابة جميع الخبرات والمهارات التي تمتلكينها بدفتر خاص بك، ويمكنك أيضا الإستعانة بالمقرّبين منك فقد يكون لديهم رؤية مغايرة لك لن تكتشفيها لوحدك! ولا تنسي، أن المهارات قد تكون أعمالا يدوية وحرفية وليست فقط مكتبية.

ثانياً، حددي شفغك في مهاراتك بحسب أولويتها لديكِ

ستمكنك هذه الخطوة من إكتشاف مستوى المهارات التي لديكِ وما يمكن أن تبدئي به بكل قوة وما قد يحتاج إلى تطوير وتحسين، إضافة إلى أنكِ ستتمكني من حصر جميع المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات العمل عن بعد وما تغطيه من هذه الأعمال بسهولة أكبر.

ثالثاً، أنشئي حسابك وأرفقي الملفات المهمة

من المهم عند إنشاء حسابك في المواقع الإلكترونية للتوظيف عن بعد؛ كتابة نبذة تعريفية تعكس بشكل واضح تخصصك، خبراتك، مهاراتك وهدفك من الإنضمام لهذه المواقع، ومن المهم أيضا دعم حسابك من خلال إرفاق نماذج لإنجازات عملك، فإذا كانت أعمال مكتبية يمكنك إرفاق المصادر التي نشرتي أعمالك من خلالها أو بإرسال ملفات بصيغة (Word, Exce, PDF … etc) أو أي صيغة أخرى متوفرة، وللأعمال المهنية أرفقي صور أو فديوهات ذات جودة عالية، وهذا يساعد في تسهيل وتسريع حسابات التوظيف لإيجاد حسابك من ضمن الآلاف من الملفات.

رابعا، تابعي ولا تتوقفي

الآن وقد انتهيتِي من إتمام ملفك في مواقع خدمات العمل عن بعد، لا تهملي مراجعتها وتحديثها بين وقت لآخر مع متابعة جميع التحديثات والميزات التي قد يضيفها الموقع من وقت لآخر، كما يجب عليك تطوير مهاراتك بشكل مستمر وإضافة خبرات جديدة لك كي تضمني وصول ملفك إلى أكبر شريحة ممكنة من شركات التوظيف.

الأم العاملة وتحدي الأقنعة

الإنترنت .. بوابتك الأولى للتعلم من خلاله