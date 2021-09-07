الإنترنت .. بوابتك الأولى للتعلم من خلاله

لأنك الآن في واحدة من أهم مراحل حياتك ك ربّة بيت وأم لأطفال وصاحبة قرار، فإن بوابتك الرئيسية لتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات متنوعة تعزز من شخصيتك وتدعم طموحك تكمن بالتعلم من خلال شبكة الإنترنت العنكبوتية! فلماذا عليكِ اختيارها؟

تمنحك شبكة الإنترنت مرونة اختيار الوقت والمكان لتتعلمي أينما كنتِ وفي أي وقت.

تربطك بـ أكبر شريحة من المستخدمين وتصل بك إلى أكبر قاعدة من المواد التعليمية حول العالم.

تُسهل عليكِ فرص إيجاد أحدث الأبحاث والمعلومات التي تدعم مشاريعك وتوسع خياراتك.

الآن، كيف تستخدمي الإنترنت للتعلم من خلاله؟

بما أنكِ حددتي مسبقاً ما تريدي تعلمه فكل ما عليك فعله الآن هو تحديد واحدة أو أكثر من أدوات التعليم الإلكتروني، حيث يمكنك ...

الإنضمام إلى واحد أو أكثر من المواقع الإلكترونية التي تضمن العديد من الدورات التعليمية المتنوعة.

البحث عن سلسلة تعليمية متكاملة من خلال قنوات اليوتيوب أو غيرها ومتابعتها بشكل منتظم.

كما وسيفيدك أيضا البحث عن حسابات الخبراء والمختصين في المجال الذي قررتي تعلمه ومتابعة ما يقومون نشره.

ولـتطوري من نفسك أكثر يمكنك استخدام التعليم الإلكتروني المتزامن، وهو التعليم الذي يعتمد على التواصل المباشر بينك وبين مستخدمي هذه الشبكة مثل، المحاضرات المباشرة، المؤتمرات الصوتية أو مؤتمرات الفيديو. وعلى الطرف الآخر لديكِ أيضا خيار التعليم الغير متزامن والذي يتيح لك فرصة التعلم والتواصل مع المستخدمين في أي وقت مثل البريد الإلكتروني، وسائط التواصل الإجتماعي، تطبيقات المحادثات وغيرهم من الأدوات التعليمية الأخرى.

ولا تنسي أن تقومي بـ خلق فرص تواصل مع مستخدمي شبكة الإنترنت لمن هم في نفس مجالك، حيث سيفتح لك خيارات متنوعة في مجالك إضافة لتبادل الآراء والخبرات المختلفة والتي قد تدعم مهارتك وخبرتك التي تسعي لتحقيقها.

افتحي نوافذك الآن على بوابة التعلم عبر الإنترنت وانطلقي لتحقيق أهدافك وإثبات ذاتك.

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