حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 19 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا اليوم الجمعة 19 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج الجمعة 19 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

تتخذ اليوم خطوة حاسمة في مجال عملك تمهد الكثير لمستقبك. تتقدم المعاملات وتكثر التنقلات، يساعدك القمر في برج الجوزاء على انجاح المساعي وأجتياز اللقاءات بتفوق. في الحب لا توجد كرامة يجب أن تتنازل أكثر عن كبريائك.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

يجب أن تخطط لأعمالك بشكل أفضل، وأن تتجنب الفوضى في تنفيذها، إن فقدت الثقة بمن تحب، فلا مجال لنجاح هذه العلاقة. هذا يوم مناسب للخطوات الحسّاسة؛ النجوم ستساعدك في اتخاذ القرارات. إذا كنت تريد أن تطلب إحساناً ضروريا، فستجد الحجج المقنعة.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

لا تكن عشوائياً، يجب أن تنفذ أعمالك بدقة أكبر تستعيد كامل حيويتك، وتفرح لتطور الأمور ولزوال العراقيل، أنها فترة أيجابية جداً، تقدم لك نجاحاً وتطوراً. حاول أن تستغل الفرص التى تجمعك مع من تحب لتخبره عن حقيقة مشاعرك.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

تطرح آراء وأفكار اليوم تبهر الجميع بك، وتضيف الى مستقبلك المهني الكثير، حاول أن تفتح صفحة جديدة مع من تحب، وأن تنسى الماضي. تعلّم إدارة أولوياتك بشكل أفضل لا تضع الأشياء غير المهمة مع الأمور التي لا تحتمل التأجيل، ستنجز أعمالاً جميلة تفخر بها.

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الأسد 23 تموز – 22 آب

تتجاوز الصعوبات التى تعترض طريقك بكل مهارة، دون مساعدة من أي شخص، حاول ألا تثير المواضيع الحساسة تجاه من تحب، سيكون ضرورياً لك أن تؤسس ميزانية وتلتزم بها بأي ثمن، على الصعيد المادي أنت كريم وأحيانا أكثر من اللازم.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

تجرب أشياء جديدة في العمل تفتح لك مجالات كثيرة، لا تصب جام غضبك على من تحب، حاول أن تكون أكثر مرونة. ابقَ بعيداً بقدر الإمكان عن الغيرة العائلية؛ لأن الغيرة تهدم العلاقات الأسرية وتؤدي الى نتائج وخيمة؛ ستنصلح الأمور من تلقاء نفسها بسرعة، وبدون أن تسبّب ضرراً.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

الحساد من حولك كُثر، فكن حذرا في تعاملاتك معهم. يجب ألاّ تهمل العادات والتقاليد التي توضع في إطار العلاقات العاطفية، غيرتك وحبك للامتلاك سيصبحان أكثر فأكثر إزعاجاً لصاحبك أو زميلك؛ لذا لا ترهق الشخص المقابل لك بكثرة الأسئلة، فقط كن واقعيا وبعيدا عن الضغوط التي يولدها المحيطون بك.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

حاول أن تسترخي أكثر في أداء مهامك، وتخف الضغوط أبتداء من منتصف الشهر أنها فترة تصحيح أخطاء وعودة عن قرار أو خطوة ندمت عليها قد تنشغل ببوليصة تأمين أو أرث حاذر التراجع الصحي والحزن .ولا تأخذ كل الأمور على عاتقك.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

لا توقع على أية عقود قبل أن تتأكد من صلاحيتها. وقبل أن تتخذ قرار الارتباط عليك أن تفكر مليا بالشخص الذي تنوي الارتباط به. حان وقت الراحة. على ما يبدو، كانت أحوالك جيدة حتى الآن، ابتعد عن الضغوط النفسية وحاول فقط الاسترخاء بعيدا عن صعوبات العمل.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

تشعر بالملل اليوم، فلا يوجد أي جديد. وتنهال عليك الأعمال الروتينية. الحبيب مشغول عنك هذه الأيام مما يشعرك بالفراغ العاطفي. أنت تتغيّب بشكل غامض عن تجمّعك الاجتماعي العادي في الأيام القليلة الماضية، وأصدقاؤك فضوليون.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عليك أن تتقبل تلقي الأوامر من رؤسائك في العمل، فهذا لن يسيء إليك. تفكر أنت ومن تحب في وضع خطط جادة لمستقبلكما معا. اليوم هو يوم مهم جدا للناحية الاجتماعية، حاول أن تكون هادئا مع الجميع، استمع لهم وحاول أن تفهم ماذا يريدون منك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

تتحمل المزيد من الأعمال والمسؤوليات التى ستنجح في إنجازها وتكرس وقتا لأمورك الشخصية، تفضل الابتعاد عن الجو الصاخب أوربما تقلق بسبب مشكلة عائلية او صحية . تطرأ على بالك ذكريات حبك القديم الذي تسعى الى استعادته.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 شباط/ فبراير 2021