حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 18 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 18 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مهنياً: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، وقد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدوموعوداً بجديد على الصعيد المهني عاطفياً: المصداقية شبه مفقودة مع الشريك بسبب قلة التفاهم بينكما والثقة المهزوزة صحياً: حدث سعيد يعيد إليك العافية وينسيك مشاكلك الصحية ويبقيك في حال من الحبور لا توصف.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مهنياً: تطل على يوم حافل بالانشغالات والمسؤوليات، فتشعر بالارتباك والتوتر، لا تسمح لزلات اللسان بإفساد الجو العذب ولا تدع أحداً يدفعك إلى اليأس عاطفياً: سيطر على أعصابك ومشاعرك، تسبب لك غيرتك مآزق يصعب تخطيها صحياً: مارس بعض التمارين الصباحية قبل التوجه إلى العمل، هي مفيدة للصحة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،مهنياً: إحذر المواجهات، يجب أن تفكر ملياً قبل أيّ تصرّف، لا تهدم ما بنيت، وانتبه لما يحاك خلف الستار عاطفياً: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لكما النتائج المرجوّة صحياً: إنتبه لكل ما يعرّض صحتك للضرر، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلبات.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، مهنياً: تميل الحياة إلى الرتابة، لا توقع عقداً ولا تحسم أمراً، بل توقع خيبة أو غموضاً في بعض الأمور عاطفياً: تتمتع بشخصية حساسة وشفافة ومميزة ويتمنى الشريك التقرّب منك أكثر فأكثر صحياً: لا تدع العمل يسيطر على حساب الاهتمام بصحتك، فلكل شيء أوانه، وللرياضة أوقاتها الضرورية.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،مهنياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام عاطفياً: أي نجاح للعلاقة بالشريك يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازلات البسيطة، وهذا ليس معيباً أو مهيناً صحياً: لا تستخف بأي عارض صحي بسيط واعره كل اهتمامك واستشر طبيبك بسرعة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،مهنياً: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون اللولب في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك عاطفياً: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً صحياً: تواكب كل جديد على الصعيد الطبي بغية الاطلاع على ما يفيد وضعك الصحي.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،مهنياً: تميل الحياة إلى الهدوء والرتابة، فلا توقع عقداً ولا تحسم أمراً عاطفياً: توقع خيبة أو لبساً في العلاقة، هنالك إضاعة للوقت فاحذر المتاعب والجدال صحياً: لا تبدِ تذمراً من النهوض باكراً والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،مهنياً: إحذر التحالفات المشبوهة ولا تتسرّع في بت أمورك، بل كن مرِناً وتحاشَ اتخاذ مواقف قاسية وجازمة عاطفياً: تطوّر علاقة ما الى علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحاً، فقد يكون الحب متوجّهاً إليك صحياً: حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشياً والتخفيف من استعمال السيارة قدر المستطاع.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مهنياً: بانتظارك عراقيل ومطبّات في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يحول دون إنجازك مهامك على أكمل وجه عاطفيا: كن مستعداً لمواجهة الشريك في أمور غريبة نوعاً ما، وإن كان بعضها ينم عن استخفاف في التعاطي صحياً: أنّى تحل تلفت الأنظار، فإلى جانب الوسامة أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، مهنياً: خيبة أمل قد تواجهك في مجال عملك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب الأمور بجدية أكبر عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحكّ صحياً: لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إسدائك نصائح وإرشادات غير مدروسة طبياً.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهنياً: تتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك المهنية عاطفياً: مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد صحياً: خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرض ظهرك لآلام حادة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،مهنياً: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة اليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء الى جهودك في العمل عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع صحياً: خفف قدر المستطاع من إجهاد نفسك بأعمال مرهقة لا تجني منها إلا الوضع الصحي السيىء

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 16 شباط/ فبراير 2021