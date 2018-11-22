ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها.

تعرف على نسبة حظ كل برج لسنة 2019

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

قد تجد نفسك في مواقف حرجة وتشعر في هذه الأثناء بالضعف. طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعَّال. توخى الحذر اذا أردت أن تحرز تقدمًا على حساب الآخرين، فذلك التصرف قد يخلق العديد من المنافسين والمعارضين، ولن يجلب لك هذا إلا المتاعب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

يبدو أنه قد حان أخيرًا وقت تنفيذ أحلامك؛ تحل بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير ليس فقط حياتك الشخصية، ولكن حياتك المهنية أيضًا. قد تكون أيضًا نموذجًا يحتذي به من حولك. إلا أنك يجب أيضًا أن تجد الوقت للتنفيس عن ذاتك حتى تقضي على التوتر.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة! حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق. هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.

المزيد:

ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟