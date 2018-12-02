ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت السبتاث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تتمتع حاليًا بلياقة بدنية جيدة جدًا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك. قـُم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا هو الوقت الأمثل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 من ماغي فرح

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم. إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من ألا تصبح مهملاً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

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