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ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟
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