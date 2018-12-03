ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تبدأ اليوم صفحة جديدة، وهي عدم إحساسك بالمسؤولية لطفح الكيل معك وإحساسك بالظلم حولك، تضع حدودًا ومعايير لكثير من الأشياء، وبخاصة على الصعيد العملي، لكن عليك الحذر في قراراتك جيدًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، قوتك، تأثيرك ووقع كلماتك على الآخرين هي ما سيفيدك اليوم، فأنت واثق من نفسك وتعرف ماذا تقول، كما أنك شديد في قراراتك، ولا تتردد في أي قرار تقوم به، يوم جيد عملياً للحظ الذي يدعمك ويدعم شخصيتك وطلتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، بدأت تأخذ أنفاسك بعد يومين من المعاكسات والضغوطات وتنهض اليوم بمعنويات مرتفعة وتركز أكثر على أعمالك وتنجز المتراكم عليك، وبخاصة في وقت الظهيرة، حيث يزيد الضغط لديك، في فترة ما بعد الظهر يكون مزاجك في أفضل حال.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، عليك الهدوء وعدم التصرف بتهور وتسرع، لأن اليوم سيشهد الكثير من الضغوطات والمشاكل، الأمور تعاكسك وبخاصة في فترة الظهيرة، احذر على صحتك في فترة ما بعد الظهر، وبخاصة على جهازك التنفسي، عليك البقاء في البيت في المساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أمورك على ما يرام اليوم، وعليك استغلال الحظ في النواحي العملية، حيث تكون الأمور مشجعة في فترة الصباح، كما أن الوقت مناسب لعمل امتحان أو مقابلة عمل، لأن طلتك وهيبتك قويتان جدًا وبخاصة في فترة الظهيرة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تبدأ أمورك بالهدوء بعد يومين من عدم الاستقرار الجوي، تشعر اليوم بالطاقة والنشاط وتقوم بترتيب أوضاعك وتفكر في عمل الكثير من الأمور، وبخاصة أن الحظ يدعمك بكل قوة، فاستغل كل ما يأتيك اليوم.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تختلط عليك الأمور ومنذ الصباح تبدأ بمزاجية ولا أحد يفهم عليك ما تريد، فأنت لا تعبر بشكل صحيح عما تريد للإرباك الموجودة في رأسك. في فترة ما بعد الظهر قد تواجهك مشاكل كبيرة قد تجعلك تتأخر في عملك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم جيد إذا كنت تريد إراحة نفسك من الضغوطات التي عشتها بالذهاب بنزهة قصيرة. لكن إذا كنت تعمل فلديك العديد من الأعمال والمسؤوليات وتكون ناجحاً في كل ما تفعله. المساء يكون جيدا بالنسبة لك، لكن احذر أثناء قيادة السيارة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، عليك بالحذر أكثر على مصاريفك، لأنك تسرف بكثرة ولا تحسب حساباً آخر لأي شيء، في الظهيرة قد ينشب بينك وبين أحد زملائك بالعمل أو أحد أفراد عائلتك، إذا كنت في البيت فسيحصل نقاش عنيف، لكن تكون صاحب الكلمة الأخيرة والفائز، لكن بالطبع يغير مزاجك لوقت قصير.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، فرق كبير في مزاجك ونفسيتك يا مولود الجدي بين أمس واليوم، فأوضاعك جيدة جدا وأمورك في الصباح تسير بسهولة لا توصف، كما أن نشاطك يصل إلى أعلى مستوى له.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، كان الله بعونك يا صديقي على هذا اليوم الذي تهب به العواصف. عليك بالهدوء وعدم الاستعجال بفعل أي شيء لأن عملك متراكم فحاول أن تركز واترك العصبية جانبا. في فترتي ما بعد الظهر والمساء تزداد الأمور سوءًا مما يجعلك تلتزم البيت وترفض أي دعوة للخروج، مواليد شهر كانون الثاني هم الأكثر توترًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الوضع أفضل بكثير من الأيام الماضية، فأنت تبدأ أسبوعك بروية وهدوء، كما أن الأجواء الاجتماعية هي الأكثر تأثيرا عليك في فترتي ما بعد الظهر والمساء. لكن خلال النهار قد تضغط عليك الأعمال بين الحادية عشرة والثالثة مساء.

المزيد:

ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 2 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟