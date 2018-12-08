ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 9 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 9 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 9 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، فترة خالية من الحماية والحصانة فلا تجازف، خلالها تتأخر الأوراق والمعاملات وقد تلغى بعض المواعيد لا تستعجل موعدًا حتى تهدأ وتيرة نشاطك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تعرف لقاءات مميزة تساعد على تعزيز الروابط يوفر لك القمر النجاح والتقدم، تسير أمورك بشكل مرضي وتحصد بعض الثمار تكون الإتصالات مع الأهل والأقارب جيدة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، كن هادئًا ونظم جدول أعمالك فترة مناسبة لامتحان مواهبك وقدراتك لكنك قد تحصل بعدها على مكافأة أو تقدير تكثر الضغوط المهنية.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تبدو واضحًا في اختياراتك وتتلقى دعمًا. سارع لإنجاز عملك ولا تضيع الوقت الثمين حتى لو كثرت الضغوط.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تصالح مع خصومك وأحبائك، تحرك نحو أهدافك وكرر المحاولات ولا تستسلم. معاملات وملفات استشفائية أو قانونية. تحرك نحو التنفيذ وكن مصرًّا على إيجاد الحلول والأجوبة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، الطباع متقلبة وقد تتعرض لتوبيخ أو إساءة حاذر مخالفة القانون احمِ علاقتك كي لا تصل إليك الهموم من تصرف الآخرين.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، نظم جدول أعمالك بدقة تفاديًا لإهمال الواجبات باكر بعملك ابدأ بعمل جديد راعي ظروفك الصحية وأعد قراءة الأوضاع لتعزيز وضعك واثبات جدارتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تتاح لك فرصه رومانسيه وتعيش أفضل لحظات وتصطلح العلاقة مع محيطك، استمتع وعيش اللحظة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حافظ على هدوئك وعالج الموضوع براوية قد تختلف مع الشريك أو القريب واضح سوء تفاهم ولا تتسرع بحكمك قد تنشغل بمسألة عائلية طارئة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ستكون منفتحًا على مختلف المواضيع وستستوعب الآراء على أنواعها واختلافها وتكثر الحركة والنشاطات ولا تهدأ وتيرة حياتك اليومية فعال وقادر على تحقيق الأهداف.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، مرحلة للتغيير والإقدام والنهضة، قد تتلقى خبرًا سارًا، يطالعك استحقاق مالي فلا تتهرب من الواقع وابدأ بالأولويات، وبما إن القمر فى بيت المال هناك مناقشات مالية تحلي بالنقاش المحايد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، فتره ممتازة للقيام بخطوة جريئة تعود إليك الحياة وتستعيد كامل نشاطك، تبادر إلى اتخاذ خطوة تتضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ قرار مهم.

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