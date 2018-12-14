ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟
توقعات الأبراج اليوم السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)
اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر2018:
الحمل 21 آذار - 19 نيسان
سوف تنشغل بتحسين وضع مالى وستُقدم على بعض المصاريف، لكن لا خوف على استقرارك، لا تهمل معاملات طبيه أو قانونيه متعلقة بالوضع المالي .
الثور 20 نيسان - 20 أيار
ترتفع معنوياتك فتره مناسبه لطرح فكره أو موضوع أو إدخال جديد على حياتك ومظهرك قد تبحث في تطوير إتفاقيه أو عقد قديم إنها مرحله جديده.
الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران
إبتعد عن الأضواء حاذر من سوء تفاهم أو حيرة أو مرض إحمى نفسك وتأكد من بطاقات السفر و مواعيدها تفادياً لأى خطأ أو خيبة.
ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟
السرطان 21 حزيران - 22 تموز
تهدأ الخواطر تفرح لتواصل مثمر وبناء مع محيطك يناسبك العمل ضمن المجموعة وتفرح لوجودك بين الأهل والأصحاب فترة تأييد ودعم.
الأسد 23 تموز - 22 آب
يجب أن تنظم وقتك جيداً وأن تكون رزين في عملك فترة مهمة قد تحمل لك بعض النجاحات فرصة ثمينة بغض النظر عن الإضطراب التي تشعر به.
العذراء 23 آب - 22 أيلول
لا تتردد في مواجهه كل ما هو حديث ومختلف يحالفك الحظ شرط التحلى بالمنطق والمرونه وروح التعاون .
الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول
سارع إلى تلطيف الأجواء أنت بحاجه إلى لم الشمل و تقريب وجه النظر ابحث عن القاسم المشترك ولا تهمل الأوراق المطلوبه .
العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
لا تسهر المواضيع الحساسه الظروف قد تكون صعبه لكنك تنجح في معالجتها عن طريق الدبلوماسيه.
القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
ستعالج مواضيع جديده لا تترك عملك للحظه الاخيره قد تقلق حول مسأله صحيه.
الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
تتمتع بروح رياضيه وتفاؤل و حماسه استغل الحظوظ والفرص لحصد النجاح، شارك أبنائك نجاحهم وقف إلى جانبهم محتاجين الفنية الموجودة في خبراتك القديمة في الوقت نفسه .
الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط
يصعب التفاهم معك فتره متوتره تختلف الآراء مع أحبابك تشعر بالقلق والغضب أو الإنفعال .
الحوت 19 شباط – 20 آذار
أنت النجم لا ترتجل المواقف ولا تتكاسل حضر جيدا عملك ولا تعجل الأعمال الهامه يبدو فكرك متيقظ وملفت للأنظار بأفكارك الخلاقه وأبداعاتك.
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