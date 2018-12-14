ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

سوف تنشغل بتحسين وضع مالى وستُقدم على بعض المصاريف، لكن لا خوف على استقرارك، لا تهمل معاملات طبيه أو قانونيه متعلقة بالوضع المالي .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

ترتفع معنوياتك فتره مناسبه لطرح فكره أو موضوع أو إدخال جديد على حياتك ومظهرك قد تبحث في تطوير إتفاقيه أو عقد قديم إنها مرحله جديده.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

إبتعد عن الأضواء حاذر من سوء تفاهم أو حيرة أو مرض إحمى نفسك وتأكد من بطاقات السفر و مواعيدها تفادياً لأى خطأ أو خيبة.

ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

تهدأ الخواطر تفرح لتواصل مثمر وبناء مع محيطك يناسبك العمل ضمن المجموعة وتفرح لوجودك بين الأهل والأصحاب فترة تأييد ودعم.

الأسد 23 تموز - 22 آب

يجب أن تنظم وقتك جيداً وأن تكون رزين في عملك فترة مهمة قد تحمل لك بعض النجاحات فرصة ثمينة بغض النظر عن الإضطراب التي تشعر به.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

لا تتردد في مواجهه كل ما هو حديث ومختلف يحالفك الحظ شرط التحلى بالمنطق والمرونه وروح التعاون .

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

سارع إلى تلطيف الأجواء أنت بحاجه إلى لم الشمل و تقريب وجه النظر ابحث عن القاسم المشترك ولا تهمل الأوراق المطلوبه .

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

لا تسهر المواضيع الحساسه الظروف قد تكون صعبه لكنك تنجح في معالجتها عن طريق الدبلوماسيه.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

ستعالج مواضيع جديده لا تترك عملك للحظه الاخيره قد تقلق حول مسأله صحيه.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تتمتع بروح رياضيه وتفاؤل و حماسه استغل الحظوظ والفرص لحصد النجاح، شارك أبنائك نجاحهم وقف إلى جانبهم محتاجين الفنية الموجودة في خبراتك القديمة في الوقت نفسه .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

يصعب التفاهم معك فتره متوتره تختلف الآراء مع أحبابك تشعر بالقلق والغضب أو الإنفعال .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أنت النجم لا ترتجل المواقف ولا تتكاسل حضر جيدا عملك ولا تعجل الأعمال الهامه يبدو فكرك متيقظ وملفت للأنظار بأفكارك الخلاقه وأبداعاتك.

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