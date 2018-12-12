ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، انقلاب كامل في المعطيات لصالحك تستعيد حيويتك وتظهر في الأفق هناك انفراج وانطلاق لمشروع جديد تفائل كى ترتقى أعلى الدرجات وتصعد سلم النجاح والازدهار.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تقوى الحظوظ وتشتد. حضر جيدًا لعملك ولا تتعجل. لا تتهور بتوظيف أموالك فقد تضطر لدفع مبلغ من المال لشريك أو لزميل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، ستقيم وضعك وسوف تكون واضحًا في كلامك وموقفك. لا تنسحب ولا تقبل بشروط لا تعجبك. اذهب إلى مواعيدك واثقًا من نفسك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تهتم لمسائل شخصيه أو عائلية، قد يحتاجك أحد أفراد العائلة، وتتاح لك الفرصة للتعاطف وللتجاوب مع أحبائك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تتفاعل مع محيطك بشكل إيجابي وتلقى مبادرات الترحيب فترة مشجعة للتقرب من الشريك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، هدئ من روعك، حاول أن تجد منفذًا سليمًا لطاقتك، كرر المحاولات التي فشلت وحاول تصحيح العلاقات مع المحيط، هناك أيضًا تعب وإرهاق.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تشعر بغضب واستياء لانعدام التفاهم والثقة. من أصعب أيام الشهر. حاذر المشاكل القانونية تظهر خلافات ومعاكسات.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية لمختلف الأطراف باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ولكن تضطر للتراجع بعض الشيء عن موقفك تحضر للقاء أو تسعى إلى تسوية.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تكن وحيدًا، اخرج للقاء الناس. فترة إيجابية وسهلة، عزز الروابط الاجتماعية، تحالف مع الزملاء والأصدقاء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لا ترتبك وكن منظمًا وحاول تقديم أفضل ما عندك، لا تشوه سمعتك فلا تجازف إن كان لديك شكوك. تبدو نشطًا فقد تطالعك مسؤوليات كبيرة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تفاعل مع محيطك بجرأة وانفتاح. تميل إلى إعلان انتمائك إلى جمعية أو مؤسسة. لا تهمل واجباتك. تلعب دورًا بارزًا في محيطك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، كن ساكنًا ولا تتحرك، قد تخيب آمالك. على الصعيد المهني حاذر من الفوضى والبلبة في الأفكار وفي المعاملات. فترة ضعيفه جدًا تتعرض خلالها للفشل.

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