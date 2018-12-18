ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تجنب الجدال والانفعال قد تتعرض لتحديات على صعيد شخصي وربما تعيش تجربة صعبة جدًا تشتكي من ضغوط وتتزمر من إتهامات.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تقتحم مجالات عديدة ناقش بليونه وتفادى مخالفه القوانين وركز على عملك ومسؤولياتك ولا تدع الضغوط تشتت أفكارك ثابر وكن واثقًا من نفسك .

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تهتم وتتحمس لوضع مالي قد تحصل على مبلغ من المال إذا كنت تنتظره، حاذر تبذير الأموال أو توظيفها بشكل عشوائي أو متسرع قد تشعر بتراجع معنوي.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، فترة نشطة جدًا وحاوية على مختلف الأصعدة استغل الفرص لتحقيق الأهداف تطالعك فترة من أفضل أيام الشهر تكثر خلالها الأحداث وتتصارع الأخبار.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تعاني من تراجع معنوى أو صحى تتأخر المعاملات وتفشل في إنهاء الواجبات قد تتعرض لتحديات من قبل الأقرباء أو الزملاء لا تختلق الخصومات إنها أقل أيام الشهر حظاً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، لا تعمل وحيدًا شارك في النشاطات وقدم بدورك الخبرة والمعرفة لن يخذلك الحظ فترة إجتماعية مثمرة كن صديق مخلص ولا تخذل الأصدقاء تعزز الشعبية.

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 من ماغي فرح

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تفكر في إدخال تعديلات على إستراتيجتك ومشاريعك وتضطر لإهتمام بأحد أفرد الأسرة يعترض طريقك ظرف صعب و تضطر لإخفاء سر أو للتقديم بعض التنازلات.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، نظم وقتك جيداً كى تتجنب تزامن المسؤوليات تخدم مواقع الفلكيه مصالحك وتفتح الأبواب لتسويات وسفر .

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، اسعى إلى محاصره الأزمات قبل تراكمها ضع مزاجيتك جانبًا وعالج المسائل بموضوعيه فترة ضاغطه تتطلب منك الدقه والحكمه حاذر هناك تراجع صحى أيضاً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تظهر معاكسه من خصم أو جهه نافذه اضبط اعصابك لمصلحتك هدأ من روعك ولا تنفعل إذا تعرضت لاستفزاز لا تخضع لاستفزاز أخر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، بادر على عملك باكر الظروف متطلبه والوقت ضيق ويداهمك حاذر من تراجع صحى وانشغالات متزامنة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تقوى مزاياك في التواصل والإنفتاح يتحدث الفلك عن نجاح ومحاوله بناءه في تقريب وجهات النظر فتره إيجابية فلا تبقى ساكنًا.

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