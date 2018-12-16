ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 17 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تستعيد كامل رشاقتك وحماستك تكون حاسماً للأمور ومقدام وواضح في كامل تحركاتك تعرف ماذا تريد ولا يثنى عزيمتك شيء حافظ على إستقرارك المالي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تريث حتى تتوضح الأمور لك في هذه الأيام.. لاتبالغ في مصروفك،رتب وضعك المالي لا تجازف بأموالك لو قدامك مشروع اليومين دول شارك بمجهودك أحسن من فلوسك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تكلم بأسلوب رزين و مقنع تكثر الأسئله وتضظر لتقديم شرح لا تنفعل وستملك أفكار مهمه فأعرف كيف تطرحها على الآخرين .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تشعر بالقلق حول مسئله شخصيه لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحد بالذات أحبائك تتابع أيضاً موضوع عائلياً أو تهتم لأمر رحله أو توظيف مالى .

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الاسد، حاول تقريب وجهات النظر استرجاع موقعك تطمئن خواطرك وتنتهي أزمه أو تفرح لحدث طارئ.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، هدئ من روعك حاول أن تجد منفذ سليم لطاقتك كرر المحاولات التي فشلت وحاول تصحيح العلاقات مع المحيط هناك أيضاً تعب وإرهاق.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تقصو عليك الظروف وتخاف من مؤامرة تحاك ضدك حاذر من اعتماد أسلوب عدائى لمواجهه الموقف تجاهل كل ما لا يعجبك لكن دون آثاره المشاكل .

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، استشر أهل الاختصاص انت بحاجه للمساعده فلا تتردد بطلب المساعدة ولا تهمل المعاملات الملحه لا تنفرد برأيك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تسير قضايا مهمه أجمل أيام الشهر وأوفرها حظاً كن جريئاً تقدم على رحله أو تعيد النظر في العوده إلى مقاعد الدراسه فتره ايجابيه جداً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تعيش تجربة مهمة يتقرر بعدها مصير مسألة ما، كن متيقظ لكل شيء ولا تترك الطيش أو السهو يتسببان في أخطاء لا تغتفر تلقى على عاتقك مسؤولية صعبة جداً.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أنت بحاجة لتعزيز الروابط والعلاقات على جميع أنواعها تفرح بدعم وتكاتف مع قضيتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تبتعد عن الأضواء وتكتفى بالروتين ولا تجازف بأى جديد كى لا تمنى محاولاتك بالفشل فترة محبطة ومحزنة للبعض فقط فكر وخطط ورتب لما هو قادم.

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