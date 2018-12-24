ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أنت منذ الصباح تشعر بالحماس والقوة لتنفيذ مشاريعك العائلية والشخصية ، التفاؤل باد على وجهك بشكل ملفت للنظر، تسمع كلمات الاطراء من كل من حولك والحظ سوف يكون إلى جانبك في فترة ما بعد الظهر ويتعزز في المساء عند ملاقاة من تحب أو الخروج للاستمتاع .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لا تستطيع أن تأخذ قراراً من تلقاء نفسك يا صديقي فانت تشعر بعدم الاستقرار. والموازين بجانبك تتغير في كل ساعة، فكل شيء يحدث بشكل فجائي وخاصة في فترة الظهيرة حيث تشعر بالانزعاج، التردد أيضاً من صفاتك هذا اليوم في المساء مما يجعلك تلغي موعداً مع من تحب لامر طارئ مما يثير انزعاجه.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تصحو نشيطا منذ الصباح لتقوم بمشاريعك الترفيهية . يوم جيد ابتداء من الظهيرة ويحوي على الكثير من البرامج . حاول في فترة ما بعد الظهر أن لا تتدخل بأمور لا تعنيك وبالاخص في داخل البيت .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت ما تزال في قمة عطائك وتقدمك يا عزيزي لذلك عليك استغلال الدعم الذي يقدمه لك الفلك في هذا اليوم وخاصة على المجال العائلي والتقرب من افراد عائلتك . مبلغ مالي لا بأس به قد يخرج من جيبك في فترة ما بعد الظهر .

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يوم جديد ومختلف عن الايام السابقة التي مرت عليك وخاصة ان به كثير من التقدم والنشاط، تشعر بمزاجك افضل ونفسيتك تتغير للافضل، المبادرات والقرارات موعدها اليوم وسوف تكون فعالة وسديدة وخاصة باتجاه اصدقائك وعائلتك .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تشعر بالاكتئاب منذ الصباح الباكر وعند نهوضك من النوم شعورك بالكسل يحثك على البقاء نائماً، يوم لا تحسد عليه بالمرة وخاصة ان الرياح سوف تلعب في قاربك في فترة الظهيرة فاحذر من عصبيتك ان تدمر انجازات الاسبوع الماضي، في المساء الهدوء يسيطر على الاجواء مما يصيبك بالملل وخاصة مواليد 23 الى 31 آب.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، هدوء، أنت تتساءل ما الذي يحصل حولك، الجواب بسيط لا يوجد احداث ما يجعلك تشعر بالضجر ، في فترة ما بعد الظهر تتجه للتركيز على امورك العائلية فانت منذ فترة لم تعط عائلتك أي اهتمام يذكر، المساء يمدك بالعاطفة فقد يحدث لك شيء جميل على هذا المضمار.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

كل شخص يبدأ بفنجان قهوة في الصباح وانت تبدأ بالصراخ والامر، لا يعجبك شيء في هذا اليوم وصعوبة ارضائك تجعل الاخرين يبعدون عنك ويتجاهلونك، شخصيتك القوية في فترة ما بعد الظهر قد تمر بفترة كأبة فابعد الافكار السوداء عن عقلك . المساء لن يكون جيداً كفاية لملاقاة الحبيب فإن عدم رؤيته افضل. وخاصة لمواليد 23 الى 31 تشرين الاول.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم من الأيام الجيدة والحظ يجعلك مرتاحا نفسيا وجاهزا لفعل الكثير من البرامج والامور للترفيه عن نفسك بعد الاسبوع الصعب الذي مر عليك . فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك خبر جيد، أما المساء فتحضر لبعض الامور التي قد تفاجئك .

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تبدأ بأخذ انفاسك بعد فترة الضغوطات التي مررت بها في اليومين الماضيين، فتنام ملئ جفونك وقد لا تصحوقبل الظهيرة . يوم عادي جدا وهادئ وقد تحد عليك في فترة ما بعد الظهر والمساء، المواعيد والبرامج سوف تخرج فجأة خلال هذا المساء مما يصيبك ببعض الاضطراب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، "زهقان وتعبان" قد تكون هاتان الكلمتان اللتان تعبران عن حالتك على الاقل في فترة الصباح حيث تصل الكآبة والملل إلى اوجهما معك. ترى السواد في فترة الظهيرة لكثرة الاحداث التي لا تسرك وفقدان التفاؤل اما في فترة المساء فإن الاجواء سوف تكون هادئة نوعاً ما.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تتأنق منذ الصباح لان لديك العديد من الامور التي تريد ان تقوم بها ، دبلوماسيتك وشطارتك في الكلام سوف يدعونك تنجح في اصعب المهمات التي تواجهها في فترة الظهيرة وما بعدها.

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