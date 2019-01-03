ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 4 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 4 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 4 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، هذا ليس اليوم المناسب لأي قرار أو أي تهور، تشعر عند الظهر بالتعب والكآبة تسيطر عليك، تزداد عصبيتك وتفقد أسلوب الدبلوماسية بالتعامل مع الآخرين في العمل أو خارجه، ننصحك بالراحة وعدم الدخول بنقاشات وبخاصة في فترة المساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، سمعتك هي أهم شيء لتأخذ حذرك منه اليوم، فكثيرون من يريدون النيل منك ومن اسمك، العائلة قد تكون من أولوياتك في فترة ما بعد الظهر، خصوصًا بأن حدثًا طارئا يعزز اهتمامك في هذا المجال، يوم لا نستطيع تصنيفه إن كان جيدا أم لا، لكن الحذر واجب.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يجب عليك التخفيف من عصبيتك اليوم، وبخاصة مع من تحب، فلا تحاول السيطرة عليه والإملاء عليه ما يفعل، لأنه من الممكن أن تفقده، أما بالنسبة للعمل فهو الموضوع المهم لهذا اليوم، فلديك الكثير من المسؤوليات والأمور المهمة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يهمك اليوم ما لديك وما عليك، فاليوم أنت تشعر بالحظ يدعمك وتريد إنهاء كل شيء، والسير بالمبادرات، نهار جيد مع بعض الأحداث السعيدة في فترة ما بعد الظهر، أما عن ديونك فإن اليوم هو يوم السداد، وتخرج مبالغ لا بأس بها من النقود من جيبك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تشعر بالتحسن بشكل كبير جدا يا صديقي بعد ثلاثة أيام من العصبية والملل، فاليوم تركز على أعمالك لإنهائها، كما قد تتأخر بمكتبك، أما بالنسبة للمساء فقد يضم حلا لبعض المشاكل التي واجهتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، التعب يسيطر عليك، قد تشعر ببعض التوعك الصحي، وبخاصة في أماكن الضعف لديك كالرجلين والمعدة. يجب عليك أخذ راحة كافية عند المساء، لكن عليك في الصباح التركيز على أعمالك ونبذ العصبية، لأنه قد تكون هنالك بعض المشاكل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، اليوم يحمل نوعين مختلفين، فعند الصباح وحتى الظهيرة تركز على عملك وكيفية إنهاء الأعمال المتراكمة عليك منذ فترة، قد يلعب الحظ في الخروج من أزمة في العمل، خصوصًا لمواليد 25 إلى 30 أيلول (سبتمبر)، عند المساء تركز على أمورك العاطفية وعلى رؤية من تحب.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، من عانى من مشاكل صحية خلال الفترة الماضية يأتي اليوم ليتغير هذا الجو الذي عشته، وبخاصة عند الظهيرة حيث تتغير الأحوال إلى صالحك، وتشعر بالقوة والنشاط يعودان إليك، من يريد أن يجرب حظه فليفعل.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تشعر بتغيير الأمور في صبيحة هذا اليوم، والتي لن تكون لصالحك بتاتاً، فسيأخذ التعب حيزًا كبيرًا منك، وتشعر بالإرهاق، مزاجك يكون متقلبا بين الحين والآخر بسبب الأحداث التي قد تقابلك. في فترة المساء عليك الحذر على صحتك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يجب أن يكون هنالك يوم للحصاد، وقد أتى هذا اليوم لكي تحصد ما فعلته خلال الأسبوع الماضي، المال قد يبدأ بالتدفق إليك منذ اليوم جراء عمل إضافي أو صفقة مربحة، لكن في الطرف الآخر هنالك واجبات ومصاريف عليك توليها.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، من المؤكد أنك تشعر بالفرق في صبيحة هذا اليوم، تتحسن أمورك تدريجيًا، حيث تصلك أخبار جيدة وخصوصاً في مجال العمل في فترة الصباح، كما تؤدي أعمالك بكل مهارة وتنهيها بشكل جيد. تحس بالقوة والنشاط هذا المساء.

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