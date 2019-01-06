ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 7 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، قد تمتزج عصبيتك ببعض الهدوء، وذلك بسبب الكلام الذي تسمعه من الآخرين ويخصك. لا تهتم لما تسمع وحاول تهدئة أعصابك بالخروج من البيت في فترة الظهيرة. في فترتي ما بعد الظهر والمساء، تهتم بأمورك العائلية وبعض الالتزامات المؤجلة منذ فترة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تستيقظ من النوم ولا رغبة لك في الكلام أو رؤية أحد أمامك. مزاجك نكد وعصبيتك تصل إلى أعلى مستوى لها عند الظهيرة. حاول الخروج والترفيه عن نفسك مع أصدقائك كي لا تتفشش بعائلتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم جيد يا صديقي للقيام بكل البرامج التي تريدها، فأشعة الشمس تجعلك نشيطا ومتحمسا للخروج والاستمتاع برفقة الأصدقاء. لكن عليك أن لا تكون عدوانيا في فترة ما بعد الظهر وفكر قبل الجواب، وبخاصة اتجاه من تحب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، الضغوطات النفسية وعصبيتك تبدأ بالانقشاع عنك، وتبدأ الثقة بالعودة إليك قليلا. الأوضاع العائلية هي المسيطرة عليك وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، لما عليك من التزامات.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أوضاعك لا تحسد عليها يا صديقي يوم ليس من أيامك المفضلة وقد تتعرض لبعض المواقف التي تجعلك عصبيا ومحرجا. احذر من المواجهة في فترة ما بعد الظهر وحاول أن تبقى هادئا كي لا تخطئ. أما المساء فهو قد يشهد بعض المشاحنات مع أحد أفراد عائلتك وبعض التوعك الصحي.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، لديك قوة شخصية وسيطرة واضحة على من حولك، وبخاصة على أفراد عائلتك الذين قد يتضايقون منك لبعض الأفعال الصادرة عنك. شخصيتك جذابة مع الآخرين وتعرف كيف تتكلم بدبلوماسية وقد تدعى على الغذاء أو تخرج في نزهة مع أصدقائك.

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العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الكثير مما قد لا تتوقعه قد يحدث هذا اليوم، فهو مليء بالأحداث والتغييرات التي قد تجعلك عصبيا ومزاجيا لأعلى درجة. في فترة ما بعد الظهر عليك بالاعتناء بصحتك أكثر، وبخاصة على منطقة المعدة. الأوضاع العاطفية في المساء ليست على ما يرام.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، كثير من الأعمال المنزلية تنتظرك يا مولود القوس في هذا الصباح، فأنت كثير الانشغال ولديك أمور مهمة للقيام بها. من ينتظر خبر فاليوم قد يسمع أخبارا جيدة في فترتي الصباح والظهيرة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، الأوضاع هادئة في صباح هذا اليوم، وتشرب قهوتك بكل أريحية. لا تتأمل كثيرا بأن يبقى هذا الوضع مستمرا، فعند الظهيرة قد تواجه بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل داخل محيط العائلة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ الأمور بالتحسن.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يوم جديد وأظنه أجمل بكثير من الأيام التي مرت عليك في نهاية الأسبوع الماضي. يوم لا بأس به وبه بعض التطورات لمصلحتك، وبخاصة على الصعيد الشخصي، ولكن احذر من انتقادك وصراحتك المباشرة فقد تخلق لك بعض الأعداء، وبخاصة داخل أجواء عائلتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، من المؤكد أنك تشعر بالفرق في صبيحة هذا اليوم، تتحسن أمورك تدريجيا، حيث تصلك أخبار جيدة وخصوصاً في مجال العمل في فترة الصباح، كما تؤدي أعمالك بكل مهارة وتنهيها بشكل جيد.

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