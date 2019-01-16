ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 17 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، اليوم تصمم على أن يسير كل شيء كما أنت مخطط له، فأنت عنيد اليوم، ولا تقتنع بسهولة برأي من حولك، أنت جذاب اليوم ومحط أنظار الجنس الآخر، إذا أردت فتح موضوع ارتباط مع من تحب، فعليك به اليوم فهو الأفضل لك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الحظ حليفك يا ثور بعد فترة من المشاكسات وعدم اليقين، جاء اليوم لكي يعدل كل ذلك ويجعلك إنساناً آخر أكثر تفاؤلاً وفرحاً. فترة ما بعد الظهر ستكسبك نقاطاً على الصعيد العملي، فلا تدخل في أمور لا علاقة لك بها، لكي لا تلقى ما لا يرضيك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الجميع يقول لك لماذا لا تجلس وبماذا تفكر، تشعر بضياع كبير وتفكر كثيرا اليوم بما سيأتي، شريك حياتك يشغل بالك كثيرا، فهو يتعامل معك بطريقة غريبة ترهق تفكيرك، احذر من فترة المساء فهي الأصعب، حيث ستنفجر الأمور بينك وبينه.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، اليوم من الأيام التي تمضي بسرعة، لكثرة ما عليك من أعمال وواجبات، قد يستغرب كل الموجودين حولك من نشاطك الواضح، والغريب أيضا بأن ابتسامتك لا تفارقك طوال اليوم فالشعور بالسعادة لن يغيب عنك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، قد تشعر بالندم لعمل اقترفته، بدون تفكير مسبق، لكن هنالك شخص يساعدك على الخروج من المأزق الذي أنت فيه، مبلغ من المال في طريقه إلى الخروج من يدك بشكل مفاجئ عند الظهيرة، ما يسبب لك بعض الضيق. في ساعات المساء قد لا ترغب بالخروج وقد تفضل البقاء في البيت والجلوس مع عائلتك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، ما تزال تشعر بالقوة والنشاط، فأنت فعال وتحدث في كل مكان تذهب إليه. تشعر بالسعادة لكن لا تعرف لماذا، يوم جيد آخر لفعل أو إكمال قرار بدأت به، لأنها الفترة المميزة لك، خصوصا في مجال السفر والتنقل، في المساء الأجواء جيدة للسهر فاخرج واستمتع بوقتك، مواليد 11 إلى 18 أيلول (سبتمبر) هم أكثر المستفيدين من هذه الوضعية المميزة.

توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2019 من ماغي فرح

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، اليوم يبقى على حال أمس، ولن يحدث أي تغيير في وضعك ومزاجيتك وتصبح عصبيا، وتشعر بأن كل شيء ينقلب ضدك، مواليد أيلول (سبتمبر) قد يشعرون ببوادر ضائقة مالية، فاحذر على نقودك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، عليك بأن تأخذ وتعطي بالكلام، ولا تفكر أن تجعل كلمتك هي الأخيرة، فقد تلاقي اليوم معارضة واسعة وكرها للأشخاص حولك، تجد اليوم حبيبك يقف إلى جانبك ومساندك لكل القرارات التي تأخذها، يوم جيد للعاطفة والاستمتاع بها وأفضل بكثير من الوضع المالي الذي قد يكون متجها إلى الهاوية في مساء هذا اليوم.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، شعورك بالبعد عن عائلتك وأسرتك لانشغالك ببعض الأمور الشخصية والأصدقاء يزيد اليوم، فتقرر منذ الصباح الباكر تكريس بعد ظهر اليوم للقاء عائلي أو عمل مأدبة طعام ودعوة من تحب، يوم هادئ جدا بالنسبة لك، لكنه يوفر لك الهدوء الذي لم تشعر به منذ أسبوعين.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يوم جيد بكل معنى الكلمة يا صديقي الجدي، فلديك العديد من الأخبار الجيدة والأحداث التي تسعدك. لكن احذر من الانفعال والعدوانية الزائدة تجاه أفراد عائلتك في فترة الظهيرة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تفكر بعقلانية قد تكون زائدة عما يجب بالنسبة إليك، فأنت تسأل كثيرا وحريص جدا على أن لا تؤذي أحدا حولك، فتنتقي كلامك بحرص شديد، خوفا من أن يخرج غضبك الداخلي عليهم. يوم قد يكون حرجا لكنه ليس بالسيئ.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، العمل المتواصل وإعطاؤك المسؤوليات ومواجهتك للمشاكل قد تجعل نفسيتك اليوم عرضة للملل والكآبة، فأنت لا تحصل اليوم على شيء بسهولة، وقد تضطر إلى إعادة ما تفعله أكثر من مرة، تفقد دبلوماسيتك اليوم وتترك العنان لصراحتك الزائدة، ننصحك بأخذ راحة كافية اليوم في المساء.

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