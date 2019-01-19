ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عليك الحفاظ على صحتك، أما بالنسبة للأعمال فلديك العديد من الأعمال والمشاكل التي قد تواجهها في فترة الظهيرة وحتى المساء، وقد تذهب إلى البيت عند ساعة متأخرة، أما بعد ذلك فإن سوء تفاهم قد يطرأ بينك وبين أحد المقربين منك يزيد مزاجيتك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

الكاريزما التي تتمتع بها هذا اليوم لافتة للنظر ولجميع من حولك، فأنت تعرف كيف تأخذ ما تريد بكلامك الدبلوماسي، أما في فترة الظهيرة فلديك العديد من الاجتماعات والأعمال المهمة التي قد تلقى نجاحا لديك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عصبيتك غير محتملة هذا اليوم يا مولود الجوزاء، فأنت تريد فعل ما تريده بدون معارضة أي أحد حولك، وقد يفيدك الحظ بدعم مصالحك وإرادتك، وبخاصة في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر، فإن الأمور العائلية هي التي تأخذ الحيز الأكبر من وقتك، لأمر مهم قد يحدث.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

مزاجك ليس بهادئ بتاتا يا مولود السرطان، فأنت متضايق داخليا وذلك للأحداث المتسارعة التي تجري حولك، مفاجآت ما تزال تتوالى عليك، لذلك عليك بعدم القيام بأي فعل ولو كان صغيرا، لأن الحظ لا يقف في صفك. في المساء قد يطرأ تحسن على علاقتك العاطفية، لكن ليس بالشيء الكثير.

الأسد 23 تموز - 22 آب

ما تزال الأعمال هي التي تأخذ كل اهتماماتك، تبدع اليوم أيضاً بأعمالك وتنفذ المطلوب منك كاملا وزيادة، تحظى بإعجاب رؤسائك ودعمهم. في فترة ما بعد الظهر قد يصلك خبر جيد وقد يكون من خارج البلاد.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

العاطفة والحب هما اللذان يأخذان عقلك في هذا اليوم يا صديقي، فأمورك العاطفية وانفعالاتك تسيطران على الأحداث، الأعمال قد تضغط عليك في فترة الظهيرة، لإهمالك لها في الصباح، أما في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

يوم آخر جيد يمر عليك يا عزيزي الميزان، فكل الأعمال تسير معك بشكل جيد، لكن الضغوطات قد تسيطر عليك بشكل مكثف في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فعليك الحذر على علاقتك مع من تحب، فقد تزداد سوءا هذا المساء، وبخاصة أن عواطفك قليلة وتسلطك يبعد حبيبك عنك أكثر.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تفتح عينيك في الصباح ولا رغبة لديك بالنهوض من الفراش وأيضا بعمل أي شيء، فمزاجك ونفسيتك سيئان وأي كلمة ولو كانت صغيرة لن تجعل أعصابك هادئة. في فترة ما بعد الظهر تضغط الأعمال عليك، وقد لا تتركك لوقت متأخر، في المساء تخف الأوضاع وفرصة لاستنشاق الهواء النقي برفقة الأصدقاء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عصبيتك لن تفيدك يا مولود القوس في الصباح، عليك بالهدوء وعدم التهور بكلامك الصريح. في فترة ما بعد الظهر أنت لا رغبة لك في العمل وأمورك العاطفية المتوترة هي التي تشغل بالك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما تزال غارقاً في تهورك وعدم حكمتك، والتي تدفعك الثمن غاليا حاول أن تتنبه من كل المحيطين بك، مشادة كلامية قد تحدث بينك وبين أحد زملائك في العمل في فترة ما بعد الظهر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

لديك العديد من الأشياء لتقوم بها يا عزيزي الدلو، وتركز على أعمالك بشكل مكثف، لأن لديك بعض الأمور المهمة والمصيرية. في فترة ما بعد الظهر قد تصلك أخبار جيدة تجعلك فرحا. أما في المساء، فإن الأوضاع العاطفية تحتاج إلى بعض الدعم منك، فاستغل الفرصة وتقرب من حبيبك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أنت كالجندي المجهول في هذه الأيام يا صديقي الحوت، فالضغوطات العملية ما تزال ترافقك وتضغط عليك بشكل كبير وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، الكآبة قد تزورك أحيانا عند مغيب الشمس.

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