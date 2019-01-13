ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 14 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 14 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 14 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

أنت في تطور مستمر يا مولود الحمل، فاليوم يكسبك الكثير من النقاط، وبخاصة على الصعيد العائلي، لكن احذر في فترة الظهيرة من مشاكل شخصية لن تجد لها حلاً لكثرة انشغالك بأمورك العملية، المساء يكون هادئاً نوعاً ما، لكن هنالك تطوراً على الأمور العاطفية لبراعتك في التعبير عن عواطفك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

تحكم القبضة على ما تريد اليوم، فأنت تعرف ماذا تريد، احذر من قوتك الزائدة اليوم من أن تفتعل لك مشاكل مع زملائك في العمل لعنادك وإصرارك على تنفيذ ما تريد. لن يكون هنالك مشادات كلامية بينك وبين من تحب في المساء، لأنك لا تعطيه الاهتمام الكافي الذي يريد.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

اصبر يا مولود الجوزاء، فالأيام الصعبة توشك على الانتهاء، لكن من المؤكد أنك ستشهد يوماً طويلاً جداً، والتوتر يبقى ظاهراً على محياك، إذا طلب أحد منك شيئاً في وقت الظهيرة فلا تؤجله إلى يوم غد، لأنك لست في وضع جيد. المساء يشهد تحسناً طفيفاً وبخاصة لمواليد شهر أيار (مايو).

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عليك أن تبقى خارج البيت طوال هذا اليوم، لأن مزاجيتك وعصبيتك لا تسمحان لأي أحد أن يتكلم معك، وبخاصة في فترة الظهيرة وحتى السادسة مساء، أما في فترة المساء، فأنت في وضع تحسد عليه مع من تحب، فالأمور بينكما جيدة، وعليك استغلال هذا اليوم للتقريب بينكما.

الأسد 23 تموز - 22 آب

لا تجعل قلبك أسود يا أسد، ولا تجعل الحقد والانتقام يقلبان شخصيتك الجميلة والطيبة، فما شهدته في ليلة أمس ما يزال يدور في رأسك، وأنت حزين وتشعر بالظلم، لا تقلق فمجريات هذا اليوم تجعلك غير ذلك، وبخاصة في المساء، حيث يدعمك الأصدقاء.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

يحق لك الراحة يا مولود العذراء، فأنت تشهد نهارا هادئاً، ولا يوجد به أي أحداث تذكر وحتى فترة ما بعد الظهر، حيث تصبح أكثر حركة، وقد تأتيك بعض الأخبار المفرحة. المساء قد يبدو جافاً بينك وبين من تحب.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

يوم لا بأس به يا صديقي الميزان، لكنه مليء بالأعمال. قد يكون هنالك خبر لن يعجبك في فترة ما بعد الظهر يغير لك مزاجك المستقر، لكن هذا لن يطول معك، فاستعد لزيادة الكآبة والملل في المساء، للأفكار التي تأتي وتذهب في عقلك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الوعكة الصحية هي أبرز ما قد يمر عليك هذا اليوم يا مولود العقرب، فهي امتداد ليوم أمس، وتشعر بقوتها في فترة الظهيرة، أعط نفسك راحة ولا تنفعل بأي أمر يحدث حولك، لأنه سيؤثر سلباً عليك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

أنت مفعم بالحيوية والنشاط، فمنذ الصباح تنهض مبكراً لتسوية أمورك العملية، الأمور العائلية هي الأكثر أهمية لديك في هذا اليوم، فعليك إنهاء ما تريد وإغلاق الملفات والمشاكل، لأن يوم غد لن يكون سهلا، وبخاصة على الصعيد العاطفي، فاستغل هذا المساء لدعم علاقتك بمن تحب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

ما يزال الحظ يرافقك لليوم الثاني على التوالي يا مولود الجدي، لكن للأسف لن تستفيد منه شيئا، وبخاصة أنه لا يوجد أحداث حولك ولا قرارات تتخذها، تشعر بعصبية في فترة بعد الظهر من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

آخر المفاجآت تمر عليك هذا الصباح، فاستعد لها، فهي قادمة من شخص تحبه ومقرب جداً إلى قلبك، لكن لا أظنها جيدة، لأن تفكيرك وعلاقتك مع بعض الأشخاص ستتغير وفق هذا الحدث، في المساء يكون الجو مضطرباً قليلاً، وبخاصة داخل البيت.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أنت معجوق كثيرا يا مولود الحوت ومنذ الصباح الباكر حاول التركيز على أمورك، لأن لديك العديد من المسؤوليات والقرارات التي يفترض أن تقوم بها، قد تكون قلة الكلام أفضل في فترتي ما بعد الظهر والمساء، فهي قد تجلب لك المشاكل التي أنت بغنى عنها.

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