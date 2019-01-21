ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح. لكن، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيضًا مناخًا جيدًا في المنزل.

صفات طفل برج الجدي

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل، إلا إنك سوف تتلقى دعمًا في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء. لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية. أما فيما يتعلق بالصحة، فيمكنك تحديد المسار المستقبلي بإيجابية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

المزيد:

ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019؟