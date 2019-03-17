ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 18 مارس/آذار 2019؟
توقعات الأبراج اليوم الإثنين 18 مارس/آذار 2019(shutterstock)
اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 18 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 18مارس/آذار 2019:
الحمل 21 آذار – 20 نيسان
مهنياً:عليك أن تكون أكثر مرونة في تصرفاتك وحل مشاكل العمل التى قد تعترض طريقك اليوم.
عاطفياً:الفلك ينصحك اليوم أن لاتدع الخلافات العائلية تؤثر على علاقتك مع من تحب.
الثور 21 نيسان- 20 أيار
مهنياً:ينصحك حظك لليوم أن تتجنب أية لقاءات وإجتماعات قد يعقد من خلالها قرارات مصيرية.
عاطفياً:لا تكن لحوحا و أعطي فرصة للحبيب كي يفكر في موضوع الإرتباط .
الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران
مهنياً:عليك اليوم أن تكون مستعدا وأن تعطي إنطباع جيد كي تحظى بالصفقه.
عاطفياً:عليك أن تهتم أكثر بإحيياجات الحبيب وأن تسعى إلى تلبيتها.
السرطان 22 حزيران –22 تموز
مهنياً:تشعر بالحماسه اليوم للبدء في تنفيذ مشروع جديد أو مهمة جديد كلفت بها.
عاطفياً:الفلك ينصحك أن لا تخفي مشاعرك عن الحبيب وأن تعترف له بما في قلبك.
الأسد 23 تموز – 22 آب
مهنياً:عليك أن تهتم أكثر بواجباتك المهنية خاصة خلال هذه الفترة.
عاطفياً:لقاء عائلي يجمعك مع شخص تنجذب له.
العذراء 23 آب ـ 22 أيلول
مهنياً:تمر خلال هذه الفترة بظروف صعبة فتكلف بالكثير من المهام التى يجب أن تنفذها بوقت قياسي.
عاطفياً:كن حذرا في تصرفاتك ولا تسبب للحبيب موقف محرج.
الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول
مهنياً:ينصحك الفلك أن تكون حذرا اليوم فلا تبدي رأياً أو تتخذ قرار لست متأكد من نتائجه.
عاطفياً:لا تدع أحدهم يتدخل في علاقتك مع من تحب.
العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني
مهنياً:يرى الفلك أنك تمر بيوم إيجابي فالكثير من النقاشات المفيده تحضرها و تستفيد منها اليوم.
عاطفياً:تحظى بالكثير من الأوقات الرومانسية التى تجمعك مع الحبيب اليوم.
القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول
مهنياً:الفلك يعدك بأنك ستخوض الكثير من التجارب الإيجابية خلال الفترة القادمة.
عاطفياً:إحذر من الغيرة ولا تدعها تهدم علاقتك مع من تحب.
الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني
مهنياً:مشاكل طارئة تحدث اليوم ولكنك تجد لها الحلول العملية المناسبة.
عاطفياً:تسمع خبر عن الحبيب يجعلك تتوتر اليوم.
الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط
مهنياً:ينصحك الفلك أن تكون حياديا اليوم وأن لا تتدخل في أمور لا تعنيك قد تسبب لك المشاكل لاحقاً.
عاطفياً:عليك أن تظهر المزيد من الحب والإهتمام لتحظى بقلب من تحب.
الحوت 19 شباط – 20 آذار
مهنياً:موقفك ضعيف لذلك عليك أن تقبل بالتسويات التى تعرض عليك اليوم.
عاطفياً:الحبيب بحاجه إليك هذه الفترة عليك أن تقف الى جانبه وأن تسانده.
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