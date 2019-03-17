ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 18 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 18 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 18 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 18مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

مهنياً:عليك أن تكون أكثر مرونة في تصرفاتك وحل مشاكل العمل التى قد تعترض طريقك اليوم.

عاطفياً:الفلك ينصحك اليوم أن لاتدع الخلافات العائلية تؤثر على علاقتك مع من تحب.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

مهنياً:ينصحك حظك لليوم أن تتجنب أية لقاءات وإجتماعات قد يعقد من خلالها قرارات مصيرية.

عاطفياً:لا تكن لحوحا و أعطي فرصة للحبيب كي يفكر في موضوع الإرتباط .

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

مهنياً:عليك اليوم أن تكون مستعدا وأن تعطي إنطباع جيد كي تحظى بالصفقه.

عاطفياً:عليك أن تهتم أكثر بإحيياجات الحبيب وأن تسعى إلى تلبيتها.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

مهنياً:تشعر بالحماسه اليوم للبدء في تنفيذ مشروع جديد أو مهمة جديد كلفت بها.

عاطفياً:الفلك ينصحك أن لا تخفي مشاعرك عن الحبيب وأن تعترف له بما في قلبك.

الأسد 23 تموز – 22 آب

مهنياً:عليك أن تهتم أكثر بواجباتك المهنية خاصة خلال هذه الفترة.

عاطفياً:لقاء عائلي يجمعك مع شخص تنجذب له.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

مهنياً:تمر خلال هذه الفترة بظروف صعبة فتكلف بالكثير من المهام التى يجب أن تنفذها بوقت قياسي.

عاطفياً:كن حذرا في تصرفاتك ولا تسبب للحبيب موقف محرج.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

مهنياً:ينصحك الفلك أن تكون حذرا اليوم فلا تبدي رأياً أو تتخذ قرار لست متأكد من نتائجه.

عاطفياً:لا تدع أحدهم يتدخل في علاقتك مع من تحب.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

مهنياً:يرى الفلك أنك تمر بيوم إيجابي فالكثير من النقاشات المفيده تحضرها و تستفيد منها اليوم.

عاطفياً:تحظى بالكثير من الأوقات الرومانسية التى تجمعك مع الحبيب اليوم.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

مهنياً:الفلك يعدك بأنك ستخوض الكثير من التجارب الإيجابية خلال الفترة القادمة.

عاطفياً:إحذر من الغيرة ولا تدعها تهدم علاقتك مع من تحب.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

مهنياً:مشاكل طارئة تحدث اليوم ولكنك تجد لها الحلول العملية المناسبة.

عاطفياً:تسمع خبر عن الحبيب يجعلك تتوتر اليوم.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

مهنياً:ينصحك الفلك أن تكون حياديا اليوم وأن لا تتدخل في أمور لا تعنيك قد تسبب لك المشاكل لاحقاً.

عاطفياً:عليك أن تظهر المزيد من الحب والإهتمام لتحظى بقلب من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

مهنياً:موقفك ضعيف لذلك عليك أن تقبل بالتسويات التى تعرض عليك اليوم.

عاطفياً:الحبيب بحاجه إليك هذه الفترة عليك أن تقف الى جانبه وأن تسانده.

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