ماذا يقول برجك لك اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تقدم على تغييرات جذرية، بل اذهب نحو انجازاتك من دون حرق المراحل وبخطى هادئة تجنبًا للمجازفات. حاول أن تبقى في الظل أو لا تجاهر بانتصارك. الايام المقبلة تفتح أمامك الأبواب وتقطف ثمار جهودك السابقة.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، ابتعد عن الأجواء الملوثة والصاخبة، فأنت بحاجة إلى الهواء النقي والهادىء. لا توظف اموالك عشوائياً، جاهد في هذا اليوم الذي يحمل موجة صعبة مشحونة بالتوتر والضغوط، حيث يكون بانتظارك قضية عائلية ساخنة وارتباك مهني، إذ تشتدّ أزمة أو يتأخّر موعد أو استحقاق.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تشارك في مفاوضات ونقاشات وأبحاث ومحاضرات. يلمع نجمك في العمل وتكون محط إعجاب الزملاء، ويزداد تقديرهم لك. خصّص بعض الوقت للعائلة فهي بحاجة إليك أيضاً.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، المعالجة الفورية لأي مشكلة تساعد على التقليل من حجم الأضرار، وهذا يمنحك مزيداً من الثقة. لا تصدر الأحكام على نحو متسرّع لئلا تصطدم بواقع يبدل نظرتك إلى الأمور الحسّاسة.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، حاول أن تتعامل بواقعية مع كل العقبات التي تعترض طريقك، فالغيوم الرمادية لن تدوم طويلاً. الانجراف وراء رغبات الشريك، قد يؤدي إلى متاهات لا ترغب الدخول في أجوائها، فكن حذراً.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، ما تواجهه اليوم في العمل، قد يكون أشبه بحرب غير معلنة، لكنك قوي وتملك القدرة على التفوق في كل المجالات. عليك أن تواجه الشريك بكل الحقائق، لأنّ ردة الفعل ستكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، قد تكون افكارك مشتتة هذه الأيام، لكن يستحسن أن تتدارك الموقف قبل فوات الأوان، لئلا تدفع ثمناً مضاعفاً. أجواء رومانسية تفرض نفسها في العلاقة مع الشريك، فحاول أن تبقى على هذه الوتيرة حتى لا تفسد الأمور.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، إن ميلك إلى فرض الإرادة بصورة قاسية قد يولِّد حولك عدائية. يوم مربك قليلاً، ومعرَّض خلاله لبعض التقلّبات والعقد. تستاء من بعض الذين يخلقون المصاعب في كل مرة، فتثار نقاشات حامية ومواجهات. يخيّم التردد على مشاريعك وأعمالك، ما قد ينعكس سلباً على صحتك وأعصابك، فكن متيقظاً.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، على الرغم من التشنج الذي تعيشه يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وازدهاراً ونجاحاً وضرورة إحداث تغيير في استراتيجية وطريقة التفكير. قد تراجع بعض الخطط بهدوء.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تعيش يوماً سلبياً نوعاً ما يحمل اليك اعمالاً اضافية ومتاعب تحتاج معها الى كثير من القوة لإتمامها. حاذر النزاعات والتذمر والتمرد. قم بواجباتك عل اقضل وجه. تجنّب الغضب والانفعال.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تتحسن الصحة كما المعنويات، وقد تحقق أرباحاً طالما حلمت بها، شرط أن لا تنتظر في زاويتك من دون عمل، بل أن تنطلق متقدماً بالمشاريع، ساعياً نحو بعض الأعمال أو المهامّ، متحركاً ومستفيداً من الظروف الإيجابية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تعطي انطباعاً أنك تريد لفت الأنظار والإعجاب بأي ثمن، ما قد يشوّش صورتك قليلاً. لا توجّه الانتقادات ولا تصغ الى ملاحظات او تفاصيل مقلقة. انسحب من المكان ولا تتورط في صخب أو ضجيج. حاول ان تعمل من دون أضواء

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