ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 25 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 25 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 25 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 25 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، إن القمر في برجك يجعلك مزاجياً قليلاً وشديد الانفعالات، هدئ من روعك فقد تلفت نظر أحدهم.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، قد تعبر عن عواطفك وأفكارك في هذا اليوم علانية، وتشعر ببعض الإحراج. لا تيأس من محاولة التصالح مع أحد الزملاء الذي ظلمته لسبب تافه.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، هنالك متغيرات تلوح في الأفق، وقد تلمسها في الأجواء وتضطر إلى التحقق من بعض الأمور لمراقبة ما يجري حولك بدقة.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، قد يفاجئك بعضهم بالسعي إلى منحك فرصاً للتميز، لا تتردد في إسداء النصائح للشريك، فهو يحتاج إلى دعمك ومساندتك له ولا سيما هذا اليوم.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، تتعقد علاقة مع إمرأة في المحيط، وتضطر إلى ايجاد حل بكل الوسائل، حاول الا تفضح أمرك، لا تطلب من أحد المحافظة على سرك إذا لم تحافظ أنت عليه.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تباشر يوماً رومنسياً مميزاً جداً، قد تحمل إليك قصة غرام أو بداية مسيرة جديدة في حياتك الشخصية. إذا رغبت في تغيير نمط عملك في المدى المنظور، يستحسن أن تتخذ خطوات وقائية للوصول إلى الهدف الذي رسمته لنفسك.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، ربما يزعجك ظلم يلحق بك أو ببعض المحيطين، إلا أنك تجد مبتغاك، فتكون النجم في محيطك المهني، وتتبدل الأوضاع لمصلحتك وتجد دعماً كنت تنتظره، يسود مناخ من الرومانسية في هذا الوقت.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، إفرح فأنت على وشك سماع خبر سعيد يخفف عنك الضغوط ويريح أعصابك، قم برحلة أو بنزهة برفقة الشريك، وامض معه أكبر قدر ممكن من الوقت. بانتظارك ترقية إلى منصب رفيع بسبب النتائج الإيجابية التي حصلت جراء ما اقترحته من أفكار ومشاريع ناجحة،انتظر!

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تبدو الرومانسية حاضرة، وقد يدعمك أحد الشركاء في مجال عزيز على قلبك، تقلق على قضية صحية تخصك أو تخص أحد المقربين. كثرة الأفكار قد تضيع بوصلة العلاقة مع الشريك. لذا، من الأفضل أن تنسقا معاً بعيداً عن التدخلات.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تحاور بموضوعية رافضاً الحلول الوسطى وغير المنطقية، تثبت كفاءة عالية وحسن تدبير هائلاً، عليك أن تكون أكثر دبلوماسية في العلاقة مع الزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً، قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، فكرك النير يسمح لك بإنجاز ما يعجز الآخرين عن تحقيقه، تكون محط إعجاب وتقدير من المحيطين بك، وتظهر عن إبداع ما بعده إبداع، إن الظرف ملائم للإقدام على أي عمل جديد،فالاستثمار فيه مربح.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة. مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح.

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