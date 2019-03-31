ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 1 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 1 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 1 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ركز بما تقوله وتفعله، فأنت لا تطاق، وتفعل أشياء تعرف في قرارة نفسك أنها خاطئة، لكنك من دون أن تدري تفعلها، فترة عصيبة تمر منذ الظهيرة وحتى الخامسة، وتبدأ نفسيتك بأخذ موقعها الجيد ويتحسن مزاجك تدريجياً في المساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم من الأيام الممتازة فعبر عن نفسك واخرج للاستمتاع مع الأصدقاء أو مع عائلتك بهذا اليوم الجميل الذي يضم الكثير من الأحداث السعيدة، وبخاصة خلال فترة النهار. أما في فترة المساء فالوضع قد يبقى جيدًا إذا انتبهت عند قيادة السيارة فقد تتابع الاستمتاع بوقتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، بعد الأسبوع الصاخب الذي مر عليك. تنام حتى وقت متأخر، وقد لا تقوم بأي فعل حتى مع مجيء فترة ما بعد الظهر. في فترة المساء قد يكون لديك بعض البرامج التي قد تمتعك بعد ما مررت به، وقد يكون لديك مصالحة مع من تحب إذا تخاصمتما خلال اليومين الماضيين.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تفيدك صلواتك لا محالة يا صديقي كي تهرب من هذا اليوم المتعب والمليء بالمشاكل، فأنت لا ترغب في عمل أي شيء، وفوق كل هذا تبدأ نهارك بداية سيئة بخبر لا تحبذه، في الظهيرة تخف الضغوطات قليلاً، لكنها ترجع في المساء لمشاكل عائلية قد تواجهك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أنت عنيد، هذه خصلة تضاف إلى شخصيتك القوية، فأنت اليوم تغلق أذنيك عن كل ما تسمعه ولا تريد أن توجه لك أي نصيحة، نصيحتي لك أن تستمع إلى محبيك، الذين يريدون مصلحتك، لأن أموراً مهمة تسير من وراء ظهرك وأنت لا تدري.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، شعورك بالراحة هو أبرز ما يميزك اليوم، فأنت مبتسم وتتابع نجاحاتك التي حققتها أمس، لكن عصبيتك قد تكون هي الشيء الوحيد السلبي لهذا اليوم، لذلك عليك سماع القصة للآخر قبل الحكم وإطلاق العنان لعصبيتك. الحظ هو أكبر المدافعين عنك في المساء، ليجعلك تستمتع بليلة جيدة جدًا.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، لا تستطيع التوصل إلى القرار بسهولة في هذا اليوم الذي يعطي كل ساعة لوناً وطعماً، فلن تستطيع أن تحكم على هذا اليوم إن كان جيدا أم لا، لكن انتبه بالدرجة الأولى إلى صحتك، وبخاصة الجهاز التنفسي فقد تتعرض لوعكة صحية في فترة ما بعد الظهر، إلغاء موعد قد يحدث في فترة المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، اسمك يتردد في كل زاوية، لأن الكثير ينادونك طالبين منك بعض الأسئلة والأعمال، قد تضحك أحيانا عما يصيبك وقد تلاحظ أن لديك شعبية قوية جدا، والكل يريد أن يكون إلى جانبك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الأمور المالية قد تلقى إما دعماً أو تراجعاً هذا الصباح، وهذا يعتمد على قرارك بشراء أو بغيره، لذلك كن مهتما بهذه الناحية، أما بالنسبة للعائلة فقد تأخذ اهتمامك منذ الصباح الباكر، لأنك مهملها منذ وقت ليس بقصير.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لا أحد يقف في طريقك يا مولود الجدي، فأنت تعرف ماذا تفعل وكلمتك هي الأخيرة، تجد نفسك اليوم مسيطراً على جميع الأمور حولك وبكل سهولة ويسر، يوم جيد للمبادرات والقرارات المهمة في الحياة الشخصية، المساء جيد لإصلاح الأوضاع مع من تحب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، لن تجد فرقاً يذكر بين أمس واليوم، فهما متشابهان إلى حد قريب، لأن الضغوطات والمشاكل ما تزال ملازمة لك، الشعور بالكآبة وانقباض داخلي ما يزال يؤثر عليك وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها. في المساء تتحسن الأمور تدريجياً، وبخاصة لمواليد شهر كانون الثاني (يناير) فهم الأكثر تفاؤلاً هذا المساء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، الهدوء ما يزال مسيطراً على أوضاعك يا مولود الحوت وبقوة، ما يجعل الملل يتسرب قليلاً إلى نفسيتك في فترة الصباح، تتسارع الأحداث تدريجياً في فترة الظهيرة، ما يجعلك مستمتعا وبخاصة أن الكل يراك جذابا وتلاحظ الطلب عليك.

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