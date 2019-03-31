توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2019 من ماغي فرح

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر نيسان/أبريل 2019 من ماغي فرح:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، إجمالاً ستكون سنة جميلة وسيتواصل ‬فيها تقدم كل من ينتمي لمواليد هذا البرج وسيكون التقدم رائعاً، سيسجل بحظك هذه السنة دخول كوكب بلوتوا في برج العقرب عملياً لن يؤثر هذا على برج الحمل سلبياً لكن سيتسبب في بعض الهواجس والتخوفات في شهر يناير تحديداً وسيكون هذا مرافقاً لبعض التغييرات الجذرية في أوضاعكم أو في شخصيتكم و تفكيركم.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، ستكون سنة 2019 سنة إيجابية جداً في الإجمال فيما عدا رغبة ستلازمك في تضخيم الأمور ويجب عليك التحكم فيها إذا اردت الإحتفاظ بسعادتك وصفاء الجو من حولك.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، هذه السنة هي سنة ‬التناقضات بالنسبة لك فستكون فترات التقدم متبوعة بفترات تراجع مباشرة وستحس ببعض الأشياء التي تعيق طريقك في التقدم خصوصاً في شهرمايو، يجب عليك عزيزي الجوزاء استغلال فترات التقدم لتمضي في تصفية مشاكلك وعمل مشاريعك، ‬استغل النصف الأول من السنة خصوصاً شهري فبراير ومارس لأن حظك فيهما كبير جداً.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، توقعات سنة مستقرة وجميلة سيؤثر عليك إيجابياً كوكب اورانوس طوال السنة مما سيعطيك حرية اكبر في اختياراتك خصوصًا بمجالات التعليم والسفر والتعاقدات والتعاملات مع الخارج‬.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، سنة 2019 لديك تنطبع بدخول ‬جوبيتر ببرج الدلو وهو البرج المعاكس لبرجك، ‬جوبيتر كوكب جالب للحظ وقد يجلب لك بعض المفاجآت السارة جدًا هذه السنة لكن احذر من المبالغة ببعض الأشياء خصوصاً ببداية فبراير ومنتصف مارس.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، هذه السنة تفرض عليك ‬التحلي بالصبر لوجود كوكب ساتورن الذي يعاكسك في فترات كثيرة خصوصاً في النصف الثاني من شهر مارس ‬لكن تأكد أن عام 2019 ستكون رائعة لديك و ستحل فيها كل مشاكلك لأن كوكب ساتورن سيرحل عنك فيها ليستقر بجارك الميزان .

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، سنة رائعة لأنك نك تحظى بحماية ‬جوبيتر و تاثيره الايجابي جدًا في مجال الحظ والتطور، ‬استغل حظك هذه السنة للتقدم في كل مشاريعك فهذه السنة رائعة بالنسبة لأمورالعمل ‬شهري مارس وابريل سيكونان مناسبان للبدء بعمل جديد او مشروع جديد أو حتى استثمارات كبيرة.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، سنة جميلة رغم تاثيرات نبتون التي قد تواصل معاكستك قليلاً في بعض المجالات، ‬برجك سيتأثر باغلب الكواكب هذه السنة لكن مجال الأسرة والعائلة سيكون الأفضل بين جميع المجالات خصوصًا بمرور جوبتر لكن كن واثقاً في خطواتك و متزنا في كلامك حتى لا تخدعك ثقتك في نفسك فترتكب هفوات أنت في غنى عنها .

برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، سنة 2019 مشابهة تقريباً لسنة 2018 وذلك لاستمرار تواجد ساتورن واورانوس، ‬تشعر ببعض المشاكل بالعائلة والعمل بمنتصف شهري أغسطس ‬سبتمبر فكن حذراً عزيزي القوس.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يتابع الحظ محالفته هذه ‬السنة ولن يعاكسك أي كوكب ‬النتيجة ستكون سنة رائعة بكل المقاييس تفتح خلالها أبواب الحظ ويكون كل شيء متاح.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، سنة مستقرة وجميلة بشكل عام فيما عدا ‬تواجد نبتون الذي قد يعاكس مواليد الدلو المولودون بعد ‬2 ‬فبراير، ‬جوبتر سيساعد الدلو في إبقاء الحظ معه طوال السنة وستكون سنة جميلة في مجالات الصحة ويجب استغلالها في علاج كل ما كان يتعبك عزيزي برج الدلو.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، سوف تتخلص من تواجد ‬أورانوس وساتورن بأبراجهم وقد تابعتهم تأثيراتهما كثيرًا وعاكست العديد من المواضيع خلال 2018 مواليد الحوت المولودين بشهر فبراير يتنفسون الصعداء ببداية عام 2019 وتنتهي الفترات العصيبة ومعاكسات الحظ .

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