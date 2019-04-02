ماذا يقول برجك لك اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

ما تزال الأمور هادئة معك وتعمل على إنهاء كافة اعمالك المتراكمة بسرعة وبمهارة، أما في فترة ما بعد الظهر تعود الأمور العائلية للضغط عليك ببعض المشاكل غير المتوقعة. في المساء الأمور العاطفية جيدة ولكن قد تصيبك الكآبة للهدوء وقلة البرامج حولك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

يوم يحمل جميع الأطياف ولا تستطيع الحكم عليه هو جيد أم لا، لذلك من المفضل أن تتمهل باي خطوة تقوم بها منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لأنها الفترة الأصعب و قد تكمن بها بعض المشاكل .

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يوم عملي فأنت تبدع في إدارتك وطريقة سيطرتك على الأمور، الأمور قد تأخذ منحنى آخر في فترة ما بعد الظهر وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة الأحداث التي تواجهك و المشاكل التي عليك بحلها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ يوم أمس لأنها ستبقى تضغط عليك ولكنك ناجح ومتفوق في كل ما تفعله، في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجئة في العمل تكسبك بعض النشاط و التفاؤل، في المساء قد ينتابك بعض العصبية من محيط عائلتك فمن الأفضل الخروج من البيت .

الأسد 23 تموز - 22 آب

لست محظوظا ابداً بما يحدث لك اليوم يا مولود الاسد فانت قد تضحك من كثر ما لديك من مشاكل . كن هادئاً ولا تجعل احداً يستفزك في مضمار العمل ومن المفضل ان تأخذ اجازة لفترة ما بعد الظهر تلافياً للمشاكل. المساء يطرأ تحسن بسيط على مزاجك وخاصة لمواليد شهر تموز مع بقاء بقية المواليد الاسد بحالة توتر.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

الأمور العملية والأخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيدًا ونشيطاً لإنهاء أعمالك بكل براعة، في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك وينتابك النعس فحاول كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

قد تكون تحركاتك كثيرة منذ الصباح فأنت نشيط وتريد فعل الكثير لأنك تشعر بأنه يوم جيد للمبادرات والقرارات وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فعليك الاهتمام بأعمالك أكثر لأن فرصاً ليست بقليلة قد تطرق بابك وتغير لك مشاريعك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الأفكار قد تقذف بك من مكان إلى آخر فضغوطات العمل من جهة وعقلك مشغول بشيء آخر من جهة أخرى، يوم كيوم أمس وليس بأفضل فمن المستحسن تأجيل الأشياء المهمة إلى يوم غد. قد تكون فترة ما بعد الظهر صعبة لكن تستطيع بسكوتك تمريرها بنجاح.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

يوم جيد ينتظرك فحاول استغلاله على أكمل وجه قبل أن يأتي يوم غد، في فترة الظهيرة تضغط الأعمال لديك بشكل لا يحتمل لكنها لن تدوم سوى لبضع ساعات، في المساء تنتظرك جلسة جيدة لا بأس بها مع الأصدقاء فحاول الاستمتاع بوقتك وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تمر باكتئاب في فترة الصباح لاستلامك خبراً أو تلفوناً يخص أمورك العاطفية أو العائلية مما يجعل تفكيرك بالعمل محدودًا مما يراكم أعمالك أكثر وأكثر فحاول أن تركز أكثر بأعمالك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

أنت في المقدمة، فلا زلت في مقدمة الأبراج و كلمتك منفذة، القوة والثقة ما زالت تتملكك، يوم جيد لإكمال أعمالك وانتصاراتك لذلك استغل القيام بأعمالك الصعبة في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

يوم صعب فحاول أن تتمالك نفسك مهما مر عليك لأن اليوم لا يحمل أخبار جيدة أو تقدم بل بالعكس، قد تكون فترة الصباح والظهيرة هي الأصعب، الصحة تتحسن مع مرور الوقت لمن صابه توعك في الأيام السابقة وبالأخص في المساء.

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