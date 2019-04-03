ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 4 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم خالِ من أي شيء هذا ما يبدو لك في وقت الصباح لكن سرعان ما تتسارع الأحداث وتصبح في حيلة من أمرك في فترة الظهيرة لكن الأوضاع أفضل بالتأكيد من الأيام التي مرت عليك سابقاً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، يوم يحمل جميع الأطياف ولا تستطيع الحكم عليه اهو جيد أم لا، لذلك من المفضل ان تتمهل باي خطوة تقوم بها منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر لأنها الفترة الأصعب وقد تكمن بها بعض المشاكل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم عملي فأنت تبدع في إدارتك وطريقة سيطرتك على الأمور، الأمور قد تأخذ منحنى اخر في فترة ما بعد الظهر وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة الاحداث التي تواجهك و المشاكل التي عليك بحلها .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ يوم أمس لأنها ستبقى تضغط عليك ولكنك ناجح ومتفوق في كل ما تفعله، في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجئة في العمل تكسبك بعض النشاط والتفاؤل .

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لست محظوظاً ابداً بما يحدث لك اليوم فأنت قد تضحك من كثر ما لديك من مشاكل، كن هادئاً ولا تجعل أحداً يستفزك في مضمار العمل ومن المفضل أن تأخذ إجازة لفترة ما بعد الظهر تلافياً للمشاكل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، الأمور العملية والأخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيداً ونشيطاً لإنهاء أعمالك بكل براعة، في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك وينتابك النعس فحاول كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأولأ

عزيزي برج الميزان، الأفكار قد تقذف بك من مكان إلى آخر فضغوطات العمل من جهة وعقلك مشغول بشيء آخر من جهة أخرى، يوم كيوم امس وليس بفضل فمن المستحسن تأجيل الأشياء المهمة إلى يوم غد، قد تكون فترة ما بعد الظهر صعبة لكن تستطيع بسكوتك تمريرها بنجاح .

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، قد تكون تحركاتك كثيرة منذ الصباح فأنت نشيط وتريد فعل الكثير لأنك تشعر بأنه يوم جيد للمبادرات والقرارات وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر فعليك الاهتمام بأعمالك أكثر لأن فرصاً ليست بقليلة قد تطرق بابك وتغير لك مشاريعك .

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم ممتاز ينتظرك فحاول استغلاله على أكمل وجه قبل ان يأتي يوم غد، في فترة الظهيرة تضغط الأعمال لديك بشكل لا يحتمل لكنها لن تدوم سوى لبضع ساعات، في المساء تنتظرك جلسة جيدة لا بأس بها مع الأصدقاء فحاول الاستمتاع بوقتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، الأوضاع في تحسن مستمر وعلى كافة الأصعدة وخاصة المالية منها فقد يأتيك مبلغ من المال يحسن من وضعك المتدهور، لكنك اليوم كسول جدًا وتكاد لا تفعل أي شيء سوى النظر إلى أوراقك أو مراقبة الساعة للعودة إلى البيت .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، فرق كبير عما كنت عليه في الأيام الماضية، فالأوضاع تتحسن تدريجيًا منذ الصباح، وتصبح أكثر قوة ونشاطاً لتنفيذ جميع أعمالك المتراكمة منذ الأيام الماضية. في فترة الظهيرة تسيطر على أوضاعك بشكل كامل وملفت للنظر مما يجعلك تحظى بتقدير من حولك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، ليس لديك الرغبة بفعل أي شيء وتجد نفسك منذ صحوتك من النوم متعبًا وكسولاً وفوق كل هذا تعاكسك الأمور بقوة منذ الصباح وخاصة في فترة الظهيرة حيث ضغط الأعمال.

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