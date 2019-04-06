ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 7 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تعرف ماذا يحصل، لأنك في حيرة من أمرك، فالمفاجآت كفيلة هذا اليوم بتغيير مخططاتك وتفكيرك كل ساعة والأخرى، مزاجيتك تصل إلى أعلى مستوياتها اليوم، ولا أحد يستطيع فهم ما تريد في المساء، انتبه إلى صحتك جيدًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الكثير من ضغوطات العمل تصحبك منذ الصباح الباكر، ما يجعلك لا تجد الوقت لتحك رأسك، تهمل أمورك الشخصية والعائلية، ما يجعلك تتلقى انتقادات من المقربين لك، فترة ما بعد الظهر لن تكون موجودة، لأن العمل سيمتلكها كلها، المساء جيد للترفيه عن نفسك، وهذا بالضبط ما تخطط إليه.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الأوضاع إلى تحسن ملحوظ يا عزيزي الجوزاء، وبخاصة على صعيد الأوضاع المادية التي كانت في حالة تدهور خلال الأسابيع الماضية، مبلغ مالي قد يصلك في فترة ما بعد الظهر، يزيل عنك الكآبة التي تشعر بها منذ فترة، المساء جيد لجلسة هادئة مع الحبيب.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، جاء هذا النهار لكي تتحسن أمورك يا مولود السرطان، فبعد هذه الفترة القاسية جاء اليوم لترتاح، القوة من خصالك اليوم، تملكك وتسلطك قد يجعلانك تفتعل مشاجرة في فترة ما بعد الظهر، ما قد يغير مزاجك المريح منذ الصباح.

الأسد 23 تموز - 22 آب

لا أحسدك أبدا على هذا اليوم، فأنت تتشاجر حتى مع الذبابة التي تمر من أمام عينيك، عليك الهدوء وعدم التحسس لأي كلمة تخرج من فم غيرك، وبخاصة زملاءك في العمل، الأمور قد تصبح أسوأ في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لذلك من الأفضل أن تبقى في البيت، لكي تقلل الأخطاء التي من الممكن أن تحدث.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

انتبه إلى وضعك العائلي فله الأولوية وبخاصة أن أمورا طارئة تحدث وتطرح العديد من الأمور لن تنال إعجابك، في فترة ما بعد الظهر تهدأ الأمور وتصبح الأجواء خالية من أي أحداث مهمة.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

النار على النار تصبح أقوى وهذا حالك اليوم، فأنت قوي جدا وشخصيتك قد تبدو ديكتاتورية نوعا ما، وبخاصة في العمل فشعبيتك قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها، فلا تستغرب من أن يتحاشاك الآخرون هذا اليوم، في المساء من المستحسن أن لا ترى حبيبك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

جرأتك غير محبذة اليوم، فأنت متهور كثيرا في قرارتك وأفعالك، ولا تفكر إطلاقاً قبل القيام بأي عمل، ما يسبب لك بعض الأخطاء، وبخاصة على صعيدي العائلة والعمل، الحظ لن يقف إلى جانبك وينجيك، المساء يحمل العديد من المفاجآت السارة التي قد تغير مجرى حياتك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

جاء وقت الراحة يا قوس، فبعد يومين من التعب الجسدي والنفسي، جاء اليوم لكي يرفه عليك الأجواء، تركز على أعمالك وتجهد نفسك بالعمل، لما يوجد من عمل متراكم لديك، وبخاصة في فترة الظهيرة، في المساء تستقر الأجواء تماما وتتفرغ لنفسك ولأمورك الخاصة المؤجلة منذ مدة، لكن احذر من المصاريف الزائدة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عد للعشرة قبل أن تعمل أي شيء، لأن أي خطأ صغير تحاسب عليه بشدة، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة ولا تتعب نفسك أكثر من طاقتها، لأنك قد تصبح خارج السيطرة في فترة المساء التي تعد أصعب فترة خلال هذا اليوم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

تعتني بنفسك وبطريقة هندامك، لأنك تريد أن تبدو في أفضل طلة لما لديك من مواعيد مهمة، وبخاصة العاطفية التي قد تكون الفيصل، في ظهيرة هذا اليوم، العناد لن ينفعك يا عزيزي في فترة المساء، فحاول أن تساير الناس قدر ما تستطيع لكي تنال ما تريد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

الأوضاع ممتازة لديك يا مولود الحوت، وعليك استغلال وضعك هذا اليوم لتقوم بما تريده من الأعمال، فكل الأمور تسير معك بسهولة ويسر، لكن لا تجعل العصبية تأخذ مجراها لديك في الظهيرة، فقد تفقد فرصة العمر بالنسبة إليك، المساء ممتاز، وفيه الكثير من الأمور التي تنال إعجابك.

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