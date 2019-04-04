ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 5 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

يوم كئيب بعض الشيء، الذين يعانون من كآبة وملل، فنفسيتك ليست مرتاحة كما ترغب يا عزيزي، لذلك يفضل أن لا تفعل شيئًا بهذا اليوم وتبقى هادئًا، وبخاصة بالعمل الذي قد يلاقي بعض التعطيلات، في فترة المساء احذر من رؤية من تحب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

كفاك حبا للنقاش، فأنت تهوى ضغط أزرار العصبية عند غيرك، ومنذ الصباح تكون في نقاشات حامية مع زملائك في العمل، ما يجعلك عصبيا، لأنك لا ترضى عن القرار الأخير المتخذ، في فترة المساء يزداد الوضع تحسنا وجاذبيتك تكون في أعلى مستوياتها للجنس الآخر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عليك أن تكون أكثر ليونة اليوم، وتأخذ الأمور بسهولة وبدون أي تعقيد، يوم هادئ بعض الشيء وبخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن بعد ذلك تنطلق للتفكير بمشاريع لعملها هذه الليلة لتحريك الأجواء قليلا، في المساء تسير الأمور مثلما تريد.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

الأجواء رائعة والحظ يدعمك بكل ما تقوم به، فاستغل هذا النهار للسير قدما بالقرارات والمبادرات التي قد تكون نتائجها لصالحك. فترة ما بعد الظهر قد تحمل أخبارا رائعة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعك في هذا اليوم، فهي أفضل من اليومين السابقين، في فترة الظهيرة تنهمك بأمورك العملية والمسؤوليات المعلقة منذ فترة ليست بقصيرة، في فترة ما بعد الظهر كن سلساً أثناء تعاملك مع من تحب واجعله يكمل كلامه.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

يفضل أن تبقى هادئًا فالسكوت هو السبيل الأفضل للهروب من الكآبة والملل، الذي وضعت به منذ ليلة أمس، عليك بعدم استخدام صراحتك كثيرا هذا النهار والاكتفاء بالسكوت، وبخاصة في مضمار الأصدقاء وشريك العمر، في المساء تتأزم الأمور أكثر وتسيطر الكآبة بشكل أكبر.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الأمور جيدة اليوم، لكن الأوضاع هادئة بعض الشيء، وبخاصة أنك ستنهمك بأعمالك حتى فترة متأخرة من هذا النهار، وقد تضطر إلى الغاء موعد مع صديقك أو حبيبك في فترة المساء، قد يسمعك كلاما أنت لا تريد سماعه.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تصحو مبكرًا، لأن لديك الكثير من البرامج المخطط لها منذ أمس، العمل سيكون ناجحا اليوم وتتلقى أخبارا سعيدة تخصك في فترة ما بعد الظهر، الابتسامة تظهر على شفتيك جليا وأي شخص يقدر أن يطلب منك أي شيء بدون أن تقول له لا، حضر نفسك لسهرة جيدة في المساء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

لا يوجد أي شيء خططت له يسير معك كما تريد، فكل برامجك تتغير وبخاصة أن أمرا طارئا قد يحدث في فترة الظهيرة يخصك مباشرة، في فترة المساء تزداد مزاجيتك وعصبيتك لكل كلمة قد توجه إليك، حافظ على صحتك أيضاً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

لديك العديد من الأعمال لتقوم بها وثقل الضغوطات والمسؤوليات يلقي بظلاله عليك في فترة الظهيرة وما بعدها حتى تغير لك كل الخطط التي وضعتها في المساء، أما الأخبار الجيدة فهي ستكون من نصيبك في فترة الصباح قد تخص الوضع المالي لديك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

الأمور العاطفية هي الأكثر تركيزا لديك، فأنت مبعدها عن تفكيرك منذ وقت طويل، وبدأت تشعر بتأفف حبيبك أو شريك حياتك فحاول أن تعطيه اهتمامك، أما العمل فقد يتراجع لديك لشعورك بالملل من تأدية واجبك، احذر من المصاريف الزائدة، وبخاصة بمشترياتك في المساء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

تبدأ باسترجاع طاقتك قليلا، ترتاح من الضغوطات العملية والنفسية وتركز على إراحة نفسك وإيجاد الوقت لأمورك العملية التي ستأخذ منك طوال هذا النهار، لكن احذر من أن يتضايق منك أحد أصدقائك لكلمة تخرج بدون وعي من فمك في فترة ما بعد الظهر.

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